Мамбо италиано: сможешь ли ты угадать итальянское кузовное ателье по его продукту?

До Второй мировой войны дизайном кузовов часто занимались специализированные кузовные ателье с именем. То есть, производитель автомобиля создавал само шасси и силовой агрегат, а за эстетику отвечала узкопрофильная мастерская с именитым «кузовщиком» во главе. Так было, к примеру, с ателье Йозефа Содомки. После войны этот тренд актуальность практически утратил, однако в Италии сохранились кузовные ателье, продолжавшие заниматься внешностью автомобилей, разрабатывая в том числе и дизайн концептов, которые потом достаточно часто становились серийным продуктом. Из таких ателье за последние полвека в Большой итальянской тройке закрепились ItalDesign, Bertone и Pininfarina.

И сегодня мы предлагаем пройти очень необычный тест – угадать по внешности концепта или серийного автомобиля его принадлежность к тому или иному четырёхколёсному дому итальянской моды. А может, совсем наоборот: угадать как раз не принадлежность к Италии и её автомобильным художникам.

В общем, четыре единых варианта ответа на каждый вопрос – и только один из них правильный. Поехали!