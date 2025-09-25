После Bugatti взялись за Rolls-Royce: показана вторая модель Dreame

Устремившийся в автобизнес производитель бытовой техники анонсировал свою вторую модель – огромный кроссовер с дизайном «под Rolls-Royce Cullinan». Если все пойдет по плану, то на рынок SUV выйдет в 2027 году.

О том, что китайская компания Dreame Technology, занимающаяся бытовой техникой, решила попробовать себя в производстве автомобилей, стало известно еще в августе. Причем фирма решила выйти сразу в люксовый сегмент. Первенца анонсировали пару недель назад – это суперкар, который очень похож на Bugatti Chiron. Теперь показана вторая модель – большой кроссовер в стиле Rolls-Royce Cullinan. К слову, до сих пор точно пока неизвестно, под каким брендом SUV поступит в продажу. Так, ранее сообщалось о том, что у Dreame будет аж две автомобильные компании. Первая – Dreame Automotive, она наладит выпуск как раз суперкаров. А вторая – не то Star, не то Starry, и ей-то поручено производство кроссоверов уровня Rolls-Royce и Bentley.

Гигантская радиаторная решетка в стиле британского «лакшери» имеется у моделей многих автопроизводителей из КНР. Но кроссовер Dreame вдобавок получил схожую с Cullinan оптику, плюс задние двери грядущего SUV тоже распихиваются против хода движения. Отметим, не всем китайцам возвращение к копированию моделей других брендов пришлось по нраву: в частности, в местной соцсети Weibo можно встретить комментарии, что Dreame попросту разрушила заработанную за последние годы репутацию компаний из КНР в плане вполне себе самобытного дизайна.

Кроссовер получил четырехместный салон. Переднюю часть еще не продемонстрировали. Сзади же – кресла со множеством электрорегулировок и откидными подставками для ног.

Китайские СМИ пишут, что безымянный пока кроссовер предложат в виде гибрида с «удлинителем хода», то есть ДВС будет работать исключительно в режиме генератора. Для модели также заявлены «супершасси» и аж четыре мотора (видимо, электрические).

Предполагается, что модели Dreame привезут на выставку потребительской электроники CES, которая откроется в Лас-Вегасе в начале следующего года. Если все пойдет по плану, то в продажу машины поступят в 2027-м. Впрочем, британский производитель бытовой техники Dyson тоже когда-то собирался заняться автобизнесом, но проект свернули еще до запуска первой модели в серию.