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Ford всё-таки может выпустить пикап на базе внедорожника Bronco

19.08.2026 44 0 0
Ford всё-таки может выпустить пикап на базе внедорожника Bronco

Грузовичок американской марки, скорее всего, появится ближе к концу текущего десятилетия. Ожидается, что он поборется за покупателей с Jeep Gladiator.

Американский производитель несколько лет назад решил возродить легендарное имя Ford Bronco: в итоге летом 2020 года дебютировал рамный внедорожник с ретро-дизайном и узнаваемым именем. Он был представлен сразу в трёх- и пятидверном исполнениях, при этом модель ощутимо задержалась на старте: продажи стартовали только в июне 2021-го. А «заряженный» вариант – Ford Bronco Raptor – присоединился к семейству в начале 2022 года.

Рендер пикапа на базе Ford Bronco

Разговоры о разработке нового пикапа Ford на базе Bronco появились ещё летом 2020-го. Тогда дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко даже создал рендеры, показывающие, как могла бы выглядеть соответствующая новинка. Предполагалось, что такая модель дебютирует в 2024 году. Однако уже в конце лета 2021-го компания Ford уведомила поставщиков о том, что работы по созданию и выпуску пикапа на базе Bronco были свёрнуты.

На фото: актуальный Ford Bronco

Однако теперь американский производитель, судя по всему, вернулся к идее расширения семейства Ford Bronco за счёт пикапа. О том, что соответствующая новинка в гамме марки всё-таки появится, сообщает Automotive News. Правда, в самой компании эту информацию пока не подтвердили.

Ожидается, что грузовик с ретро-дизайном появится на рынке США ближе к концу текущего десятилетия. Кстати, в этом же временном промежутке – во второй половине 2029 года – производитель, вероятно, начнёт выпускать Ford Bronco следующего поколения. В Штатах пикап семейства Бронко, вероятно, поборется за покупателей с Jeep Gladiator – рамным грузовиком с классической внешностью.

Информации о «начинке» потенциального нового рамного пикапа Ford пока нет, вероятно, он разделит её с Bronco. Отметим, в гамму актуального внедорожника входит 304-сильная турбочетвёрка объёмом 2,3 литра, работающая в паре либо с семискоростной механической коробкой передач, либо с десятиступенчатым автоматом. Помимо этого, имеется 335-сильный двигатель EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра, идущий в комплекте с 10АКП. А «заряженной» версии с приставкой Raptor положен 3,0-литровый V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами, его мощность равна 424 л.с., тоже в паре с 10АКП. В дальнейшем у Бронко, вероятно, появится вариант с гибридной установкой.

В иерархии бренда пикап на базе Ford Bronco, очевидно, займёт место между компактным Maverick и бестселлером на американском рынке – полноразмерным грузовиком F-series. Соседствовать ему, судя по всему, предстоит со среднеразмерными «углеводородным» Ranger и пока не представленным полностью электрическим Fathom (дилеры начнут собирать предзаказы на эту новинку в начале 2027 года).

Напомним, ближе к концу текущего десятилетия должен появиться новый внедорожник под маркой Lincoln, который разделит платформу с Ford Bronco следующей генерации. Его конкурентами на американском рынке в той или иной мере станут Mercedes-Benz G-Class, Range Rover и Lexus GX.

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Обновлено 20.08.2026
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