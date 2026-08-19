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Будущий внедорожник Lincoln окажется вдвое дешевле, чем Mercedes-Benz G-Class

19.08.2026 1074 0 1
Будущий внедорожник Lincoln окажется вдвое дешевле, чем Mercedes-Benz G-Class

Ожидается, что стартовая цена пока безымянной новинки американской марки составит около 70 тыс. долларов. Производство, вероятно, начнётся в конце лета 2029 года.

Домашняя модельная линейка бренда Lincoln, который принадлежит Ford, на сегодняшний день насчитывает три SUV – Navigator, Aviator и Nautilus. Кроме того, пока что дилеры продолжают распродавать оставшиеся экземпляры паркетника Corsair, выпуск которого для Штатов был завершён в декабре 2025 года. По данным gcbc.net, совокупные продажи перечисленных моделей в 2025-м составили 106 868 экземпляров, этот результат на 4,9% меньше, чем годом ранее.

На фото: Lincoln Navigator

Ожидается, что поправить положение бренда на американском рынке в дальнейшем смогут новинки. Одной из них обещает стать внедорожник, который составит конкуренцию Range Rover и Mercedes-Benz G-Class. О том, что Lincoln занимается разработкой соответствующей модели, Колёса.ру сообщали ещё в конце февраля 2026 года. В компании пока так и не обнародовали название новинки, однако, по данным Detroit Free Press, ей уже присвоили внутренний рабочий индекс.

На фото: Mercedes-Benz G-Class

Как мы сообщали ранее, в основу нового внедорожника Lincoln ляжет рамная платформа, которая породнит его с Ford Bronco следующего поколения. По данным издания, которое ссылается на собственные источники, знакомые с планами Ford, старт производства пока безымянного SUV марки Lincoln, а также следующего Bronco намечен на конец лета 2029 года. Выпуск будет налажен на мощностях завода компании, расположенного в Уэйне (штат Мичиган, США).

На фото: Range Rover

Ранее предполагалось, что новый внедорожник Lincoln будет стоить не меньше, чем нынешний Navigator (его стартовый ценник на сегодняшний день составляет 89 995 долларов, что эквивалентно примерно 7,6 млн рублей по текущему курсу). Однако, согласно информации американского издания, начальная стоимость новинки, вероятно, окажется равна примерно 70 тыс. долларов (около 5,9 млн рублей). Так что в линейке бренда этот SUV, скорее всего, окажется на ступень ниже Navigator.

Для сравнения, стартовая цена актуального Mercedes-Benz G-Class на американском рынке составляет 153 900 долларов (без учёта платы за доставку), то есть около 13 млн рублей. В свою очередь, стоимость внедорожника Range Rover здесь начинается с 113 300 долларов (около 9,6 млн рублей). Предполагается, что напрямую новинка сможет конкурировать с Lexus GX, начальный ценник которого в Штатах составляет 68 335 долларов (около 5,8 млн рублей).

На фото: Lexus GX

Информации о «начинке» нового внедорожника Lincoln пока нет. Есть вероятность, что он разделит её с Ford Bronco следующей генерации. Напомним, у актуального Bronco наиболее мощным является версия с прибавкой Raptor к названию. Под капотом находится 3,0-литровый мотор V6 EcoBoost с двумя турбокомпрессорами, его максимальная мощность равна 424 л.с. Он работает в паре с десятиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач с возможностью ручного выбора передач подрулевыми лепестками.

Напомним, недавно стало известно о том, что Форд намерен нарастить объём производства моделей Lincoln в США, правда, подождать поклонникам бренда придётся примерно до конца текущего десятилетия. В частности, на «штатный» конвейер должен встать нынешний бестселлер Nautilus, который сейчас поставляется из Китая.

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