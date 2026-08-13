Ford намерен нарастить объём производства моделей Lincoln в США

Правда, случится это не в ближайшей перспективе: старт увеличения выпуска машин в Штатах намечен на 2030 год.

В актуальной американской линейке бренда Lincoln, принадлежащего Ford, числится три SUV – Navigator, Aviator и Nautilus, помимо этого, дилеры продолжают распродавать остатки паркетника Corsair, производство которого для Штатов было завершено в декабре 2025 года. Согласно подсчётам gcbc.net, по итогам прошлого года совокупные продажи перечисленных моделей составили 106 868 экземпляров, что на 4,9% меньше, чем годом ранее.

На фото: актуальный Lincoln Nautilus (версия для рынка США)

Бестселлером бренда в Штатах, не смотря на спад, остаётся среднеразмерный кроссовер Nautilus, который в прошлом году разошёлся тиражом в 33 744 экземпляра (на 14,9% меньше), в первой половине 2026-го его показатель составил 20 050 экземпляров (на 5,7% меньше, чем в январе-июне 2025-го). Любопытно, что именно этот бестселлер компания импортирует из Китая, тогда как остальные модели производятся в США.

Стоит отметить, что в настоящее время на выпускаемый в Поднебесной и импортируемый в США Lincoln Nautilus распространяется ограничение, требующее уплату пошлины в размере 52,5%. Это в том числе стало причиной для Ford пересмотреть планы, касающиеся марки Lincoln. Как сообщает Reuters, компания намерена нарастить объём производства моделей бренда в США и прекратит импортировать Lincoln Nautilus из Китая.

На фото: салон Lincoln Nautilus (версии для рынка США)

Правда, речь идёт не о ближайшей перспективе: по данным агентства, старт «производственных» изменений намечен на 2030 год. Пока что в компании не стали раскрывать подробности своих планов развития на домашнем рынке. Отметим, нынешний Lincoln Navigator выпускается на заводе компании в Луисвилле (штат Кентукки), а Aviator сходит с конвейера предприятия в Чикаго (штат Иллинойс).

Как отмечают западные СМИ, не исключено, что 2030 год выбран не только из-за необходимости модернизировать заводы. По их мнению, к тому времени уже истечёт второй президентский срок Дональда Трампа (завершится в 2029-м), так что к власти может прийти новая администрация, которая, возможно, будет проводить радикально иную политику, в том числе отношении импорта. В этом случае она, вероятно, откажется от нынешнего тарифного режима. Не исключено, что Ford выбрал этот год, чтобы иметь возможность оперативно менять планы в случае изменения законов.

Отметим, стоимость актуального паркетника Lincoln Nautilus в США стартует с отметки 53 995 долларов, что эквивалентно примерно 4,54 млн рублей по текущему курсу. За топовый вариант кроссовера здесь просят не менее 77 660 долларов (около 6,53 млн рублей).

Напомним, ещё в конце минувшей зимы стало известно о том, что Lincoln готовит конкурента Range Rover и Mercedes-Benz G-Class. Известно, что в его основу ляжет рамная платформа, которая породнит его с Ford Bronco следующего поколения. Ожидается, что премьера состоится ближе к концу текущего десятилетия, а его ценник будет сравним с актуальным флагманом Navigator (стоимость – от 89 995 до 114 995 долларов, то есть около 7,55 – 9,65 млн рублей).