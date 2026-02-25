Lincoln готовит конкурента Range Rover и Mercedes-Benz G-класса

Сегмент роскошных внедорожников сегодня считается очень перспективным и прибыльным, свои новинки в нём готовят Audi, BMW и Genesis, вот и премиальная марка Lincoln, принадлежащая компании Ford, устремилась туда же. Марке Lincoln такая новинка нужна даже сильнее, чем Audi, BMW и Genesis, поскольку её модельный ряд в США усох до трёх позиций — это среднеразмерные кроссоверы Nautilus, Aviator и большой рамный внедорожник Navigator. Формально в американской линейке Lincoln ещё есть младший кроссовер Corsair, но его производство завершилось в декабре прошлого года, просто у дилеров осталось много машин на складах. Наследника кроссоверу Lincoln Corsair компания Ford пока не подготовила.

Возвращаться к производству роскошных купе и седанов Lincoln в привязке к американскому рынку не хочет, хотя именно такие машины выковали славу Lincoln в прошлом, поэтому будет ещё один SUV в формате роскошного среднеразмерного внедорожника — о подготовке такой новинки со ссылкой на инсайдеров сообщил американский журнал Autoweek.

Новый внедорожник Lincoln нацелен на конкуренцию с Range Rover и Mercedes-Benz G-класса, в его основу ляжет рамная платформа Ford Bronco следующего поколения, который может быть представлен в 2029 либо 2030 году и будет относиться к 2031 модельному году. Соответственно и родственный Lincoln придётся подождать как минимум до 2029 года.

Как будет называться новый внедорожник Lincoln, пока неизвестно. Ожидается, что он будет стоить не меньше, чем большой Navigator, минимальная цена которого в США сейчас составляет 91 995 долларов без учёта доставки. По поводу техники никакой информации пока нет. Ключевым вопросом, который на наш взгляд определит успех или провал этой новинки, будет наличие статусного мотора V8 — без него внедорожнику Lincoln будет сложно конкурировать с Range Rover и Mercedes-Benz G-класса. Ford Bronco и Lincoln Navigator сейчас довольствуются моторами V6.

Добавим, что в прошлом году марка Lincoln реализовала в США 106 868 автомобилей, что на 2% больше продаж в 2024 году — этот рост обеспечил только Navigator, продажи других моделей Lincoln в 2025 году снижались.

