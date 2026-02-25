Новинки ×

Lincoln готовит конкурента Range Rover и Mercedes-Benz G-класса

25.02.2026 552 4 0
Lincoln готовит конкурента Range Rover и Mercedes-Benz G-класса

В основу нового роскошного внедорожника марки Lincoln ляжет рамная платформа Ford Bronco следующего поколения, премьера состоится ближе к концу текущего десятилетия.

Сегмент роскошных внедорожников сегодня считается очень перспективным и прибыльным, свои новинки в нём готовят Audi, BMW и Genesis, вот и премиальная марка Lincoln, принадлежащая компании Ford, устремилась туда же. Марке Lincoln такая новинка нужна даже сильнее, чем Audi, BMW и Genesis, поскольку её модельный ряд в США усох до трёх позиций — это среднеразмерные кроссоверы Nautilus, Aviator и большой рамный внедорожник Navigator. Формально в американской линейке Lincoln ещё есть младший кроссовер Corsair, но его производство завершилось в декабре прошлого года, просто у дилеров осталось много машин на складах. Наследника кроссоверу Lincoln Corsair компания Ford пока не подготовила.

Возвращаться к производству роскошных купе и седанов Lincoln в привязке к американскому рынку не хочет, хотя именно такие машины выковали славу Lincoln в прошлом, поэтому будет ещё один SUV в формате роскошного среднеразмерного внедорожника — о подготовке такой новинки со ссылкой на инсайдеров сообщил американский журнал Autoweek.

Новый внедорожник Lincoln нацелен на конкуренцию с Range Rover и Mercedes-Benz G-класса, в его основу ляжет рамная платформа Ford Bronco следующего поколения, который может быть представлен в 2029 либо 2030 году и будет относиться к 2031 модельному году. Соответственно и родственный Lincoln придётся подождать как минимум до 2029 года.

Как будет называться новый внедорожник Lincoln, пока неизвестно. Ожидается, что он будет стоить не меньше, чем большой Navigator, минимальная цена которого в США сейчас составляет 91 995 долларов без учёта доставки. По поводу техники никакой информации пока нет. Ключевым вопросом, который на наш взгляд определит успех или провал этой новинки, будет наличие статусного мотора V8 — без него внедорожнику Lincoln будет сложно конкурировать с Range Rover и Mercedes-Benz G-класса. Ford Bronco и Lincoln Navigator сейчас довольствуются моторами V6.

Добавим, что в прошлом году марка Lincoln реализовала в США 106 868 автомобилей, что на 2% больше продаж в 2024 году — этот рост обеспечил только Navigator, продажи других моделей Lincoln в 2025 году снижались.

внедорожник США слухи новинки Lincoln

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
25.02.2026 15:06
Кирилл

Ну он тогда кконкрент lexus gx но никак не роскошному range rover который вообще F сегмент
И смысл им выпускать модель в сегменте ниже но по цене navigator мало кто будет покупать, вот если будет цена как у lexus GX тогда ещё продажи будут

25.02.2026 15:27
Ярослав

Hongqi уже тестирует аналогичную модель.

25.02.2026 18:04
Кирилл

А V8 там не будет сейчас ford v8 даже в expedition/ navigator не ставит только в дорогие комплектации f series

25.02.2026 18:56
Андрей Ежов

Ну всё-таки сам мотор V8 у Форда есть, причём в нескольких модификациях - бери и ставь, благо на экономию топлива теперь можно забить. По крайней мере, до следующих президентских выборов https://www.kolesa.ru/news/donald-tramp-snes-fundament-ekopovestki-i-snial-pocti-vse-ograniceniia-dlia-avtomobilei

1

Новые статьи

Статьи / Обзор Яндекс вместо дизеля и третий ключик: обзор обновленных Haval H7 и H9 В автомобильном мире чтут законы, по которым проходит жизненный цикл практически любой модели. Она рождается, через какое-то время получает пакет изменений, затем – серьезный рестайлинг, и,... 1451 3 0 25.02.2026
Статьи / Колёсная база Почему зимой в бензобаке образуется вода и как от неё избавиться Зимой топливный бак автомобиля превращается в климатическую лабораторию. Снаружи мороз, внутри – тёплый воздух, конденсат и немного физики. Как результат, в баке появляется вода. Разбираемся... 1158 3 0 24.02.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Пять причин, почему автомобилю необходимы подкрылки Колёсные арки – одна из самых уязвимых зон кузова. Здесь сходятся сразу несколько факторов разрушения: влага, химические реагенты, абразивные частицы и механическое воздействие. И именно зде... 4274 0 0 24.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77041 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47081 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19817 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
15 Прощай, дилер: почему россияне массово уходят на вторичку
4 7 причин купить Exlantix ES
4 Jeep Grand Cherokee может получить двигатель V8 Hemi
Новые комментарии
Change privacy settings