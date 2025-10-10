Новинки ×
Audi тоже готовит крутой внедорожник, соперника Mercedes-Benz G-класса и LR Defender

Марке Audi позарез нужны яркие, привлекательные и при этом прибыльные модели, чтобы остановить спад продаж на ключевых рынках. Мощный брутальный внедорожник представляется чуть ль не идеальным решением, ведь у основных конкурентов такого сорта модели уже есть или появятся в ближайшем будущем.

Почему «тоже готовит»? Потому что в августе стало известно о том, что компания BMW, прежде избегавшая сегмента настоящих внедорожников, всё-таки приступила к разработке такой модели — её будущий конкурент Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender на данный момент известен как проект G74, его выход на мировой рынок ожидается в 2029 году, а производство наладят в США.

Audi давно подумывает о полноценном внедорожнике, время от времени выпуская концепты на эту тему — например, представленный в начале года Audi Q6 e-tron offroad concept (показан на заглавной фотографии). Весной этого года ходили слухи о том, что Audi заинтересовалась рамной платформой бренда Scout, принадлежащего материнскому концерну Volkswagen, и изучает возможность использования это платформы для своего нового флагманского SUV. Теперь же, как сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на гендиректора Audi Гернота Дёлльнера, можно считать, что разработка внедорожника Audi уже идёт — Дёлльнер напрямую от этом не сказал, но сделал несколько недвусмысленных намёков — мол, ждите.

Будет ли внедорожник Audi базироваться на рамной платформе Scout или руководство «четырёх колец» решит пойти по стопам BMW и выпустит брутальный SUV с несущим кузовом, пока неизвестно. Во внимание будет приниматься в том числе место производства: большой SUV логично производить по месту его основного потребления, то есть в США, и завод Scout в штате Южная Каролина для этого отлично подходит.

Внедорожник Scout Traveler

Проблема в том, что платформа Scout не предусматривает установки большого ДВС спереди под капотом, только маломощного в качестве удлинителя электрического запаса хода — он будет размещён в районе задней оси. Сегодня есть большие сомнения, что премиальный внедорожник, выполненный в формате range extender гибрида, будет иметь успех в США. BMW в своём проекте G74 делает ставку именно на версии с мощными ДВС, Mercedes-Benz G-класса и Land Rover Defender имеют успех именно в «углеводородных» исполнениях, а электрический «гелик», как известно, на рынке провалился.

Нынешний главный дизайнер Audi Массимо Фрасчелла ранее работал в компании JLR и участвовал в разработке актуального Land Rover Defender, так что он, скорее всего, сумеет создать внедорожнику Audi достаточно мужественный и привлекательный образ. Главное, чтобы инженеры и электронщики тоже не подкачали. С электроникой у концерна Volkswagen, как известно, в последние годы всё плохо и просвета, если верить слухам, пока не предвидится.

