Audi рассекретила экстремальный Q6 e-tron offroad и ждёт реакции клиентов

Засвеченный на прошлой неделе Audi Q6 e-tron offroad concept сегодня представлен официально, он сделан на базе серийного двухмоторного кроссовера Audi SQ6 Sportback e-tron и в теории может превратится в хардкорную лимитированную спецверсию для любителей приключений на дикой природе.

Помнится, в 2020 году компания Mercedes-Benz представила опытную версию электрического кроссовера EQC с колёсными редукторами, но в серию она так и не пошла, в том числе потому, что Mercedes-Benz EQC в целом оказался провальной моделью и уже снят с производства. Audi Q6 e-tron и его купеобразная версия Sportback пока находятся в начале своей рыночной карьеры, они построены на новейшей модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой и очень приличными техническими характеристиками, так что откровенный провал семейству Q6 e-tron вряд ли светит.

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Минувшей осенью фотошпионы застукали в процессе дорожных испытаний Audi Q6 Sportback e-tron с сильно увеличенным дорожным просветом и расширенной колеёй, и вот теперь эта машина представлена официально как Audi Q6 e-tron offroad concept. Слово concept, разумеется, сразу ввергает в уныние, указывая на то, что это всего лишь разовый демо-проект, но в пресс-релизе приводятся слова гендиректора Audi Гернота Дёлльнера: он «с нетерпением ожидает реакции клиентов на этот очень эмоциональный автомобиль». Понимать это надо так, что если реакция клеинтов будет бурной и позитивной, то вполне может появиться серийный Audi Q6 e-tron offroad.

В основе концепта лежит топ-версия SQ6 купеобразного кроссовера, оснащённая двумя электромоторами (по одному на ось) совокупной мощностью 517 л.с. Концепт сохранил независимую подвеску всех колёс, но каждое колесо снабжено понижающим редуктором, причём не взятым на OEM-рынке, а разработанным с нуля — эти редукторы увеличивают крутящий момент на колёсах на 50% против 20-30% у типовых колёсных редукторов с рынка, максимальный крутящий момент в течение десяти секунд может достигать 13 400 Нм.

Огромная тяга позволяет концепту Audi Q6 e-tron offroad взбираться на горки с углом до 45 градусов, но изменённые передаточные числа снизили максимальную скорость с 230 до 175 км/ч. Дорожный просвет увеличен со стандартных 164 мм до 324 мм, колея расширена на 250 мм под установку «зубастых» шин Venom Power Terra Hunter M/T с шипами. Новые бамперы снабжены мощными буксирными проушинами, а передний ещё и гигантскими светодиодными прожекторами под основными фарами. Колёсные арки сильно расширены, боковины обзавелись новыми рельефными накладками, на крышу установлен экспедиционный багажник с «люстрой». Днище у электрического кроссовера плоское уже с завода, но у концепта оно оснащено дополнительной защитой.

Добавим, что сегодня серийных гражданских моделей с колёсными редукторами на рынке раз, два и обчёлся — это Mercedes-AMG G 63 4x4² и Ineos Grenadier, но опытные тюнинг-ателье готовы за щедрое вознаграждение установить так называемые портальные мосты практически на любую машину — например, на лакшери-кроссовер Bentley Bentayga.