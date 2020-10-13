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Раскритикованный и плохо продающийся Mercedes-Benz EQC стал внедорожником

13.10.2020 342 0 0

Автолюбители и эксперты много критиковали электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC за маленький дорожный просвет и производитель, наконец, решил с этим что-то сделать. Сегодня представлена оффроудная модификация 4x4² с колёсными редукторами и 293-миллиметровым дорожным просветом.

 

EQC дебютировал осенью 2018 года и стал первым массовым электромобилем Mercedes-Benz, открывшим новую, «зелёную» эру в истории немецкой марки. До массовости, правда, пока далеко: в США и России продажи EQC так и начались, а в Европе и Китае за первые восемь месяцев этого года электрический кроссовер, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 5926 и 1581 шт. соответственно. Негусто.

Наше первое очное знакомство с EQC на Парижском автосалоне вскрыло существенные недостатки мерседесовской «электрички»: под днищем мы намерили только 120 мм дорожного просвета, переднего багажника нет (это связано с тем, что EQC построен на конверсионной, а не чисто электромобильной платформе), запас хода на одной зарядке меньше, чем у основных конкурентов.

Стандартный серийный Mercedes-Benz EQC

Любопытно, что на немецком потребительском сайте Mercedes-Benz первое время была указана величина дорожного просвета EQC в загруженном состоянии — 97 мм! Потом эту цифру от греха подальше убрали, и до сегодняшнего дня узнать официальное значение клиренса было невозможно. В релизе, посвящённом дебюту версии 4x4², сообщается, что клиренс стандартного EQC составляет 140 мм — всё равно маловато даже по меркам городских паркетников.

Версия 4x4² однозначно снимает проблему дорожного просвета EQC: имплантация в подвеску колёсных редукторов позволила увеличить его сразу до 293 мм, глубина преодолеваемого брода увеличилась с 250 до 400 мм, угол въезда — с 20,6 до 31,8 градуса, угол съезда — 20 до 33 градусов, угол рампы — с 11,6 до 24,2 градуса. Колея выросла примерно на 200 мм.

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Силовая установка не изменилась: два электромотора выдают совокупно максимальные 300 кВт (408 л.с.) и 765 Нм, но появилась специальная программа работы ездовой электроники для экстремального бездорожья. «Зубастые» шины размерностью 285/50 R 20 смонтированы на прочных составных дисках.

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Между тем на фирменных снимках видно, что ход подвесок остался легковым, что существенно ограничивает возможности EQC на бездорожье. Помнится, такая же проблема была у представленного в 2017 году экспериментального универсала E 400 All-Terrain 4x4² на портальных мостах (простонародное название колёсных редукторов) с увеличенным со 156 до 420 мм дорожным просветом. Тогда в Daimler намекнули, что лифтованный сарай может стать серийным, но этого так и не произошло.

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Не стоит ждать и серийного EQC 4x4² — вряд ли такая машина будет иметь коммерческий успех. Но обкатать на ней некоторые решения для будущего электрического G-класса немецким разработчикам, безусловно, будет полезно.

Когда в продаже появится электрический «гелик», пока неизвестно: среди анонсированных на прошлой неделе шести новых электрических моделей Mercedes-Benz его не было, но рано или поздно электрический G-класс появится и станет, как завещал глава Daimler Ола Келениус, последней моделью в истории Mercedes-Benz.

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