Land Rover освежил Defender: изменения в оптике и новый мультимедийный тачскрин

Британская марка уже объявила стартовый ценник на обновлённый внедорожник, на домашнем рынке он составляет 57 135 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 6,17 млн рублей по текущему курсу.

Land Rover выпускал свой знаменитый внедорожник с 1948 по 2016 годы, имя Defender ему присвоили в 1991-м. Эпоха классических «Защитников» была завершена ещё в прошлом десятилетии, однако производитель решил возродить легендарное имя для другой модели – его отдали внедорожникам с индексами 90 и 110 (серии L663), которые дебютировали в 2020-м, удлинённый Defender 130 был представлен в 2022-м.

На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 1 / 3 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 2 / 3 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 3 / 3

Британский производитель в прошлом году обновил SUV, ему присвоили 2025 модельный год. Тогда внедорожнику подправили интерьер, расширили список оборудования, а также добавили новую спецверсию Sedona. Кроме того, на смену версии D300 пришёл вариант D350: он оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым дизельным мотором, отдача составляет 350 л.с. (на 50 л.с. больше, чем у дореформенной версии), а максимальный крутящий момент – 700 Нм (на 50 Нм больше).

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Теперь компания освежила Land Rover Defender снова (до 2026 модельного года), причём на этот раз изменения коснулись внешности. Британскому внедорожнику досталась новая светодиодная головная оптика с иным отличительным световым рисунком, а также затемнённые задние фонари. Чёрную планку на решётке радиатора дополнил затемнённый логотип марки.

На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 130 1 / 4 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 130 2 / 4 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 130 3 / 4 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender 130 4 / 4

Ещё модели расширили палитру, в списке новых цветов кузова числятся зелёный Woolstone и серый Borasco; передний и задний бамперы теперь окрашены в серебристый или матовый тёмно-серый оттенки. Всем версиям посвежевшего Дефендера положены чёрные «пиксельные» вставки на капоте по бокам и оформленные схожим образом воздуховоды на передних крыльях, а опционально доступны новые оригинальные 22-дюймовые колёсные диски.

На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender 1 / 4 На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender 2 / 4 На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender 3 / 4 На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender 4 / 4

Топовому исполнению Land Rover Defender Octa положены новые цвета для кузова: уже упомянутый серый Borasco, новый синий Sargasso, а также белое матовое покрытие Patagonia. Такой внедорожник ещё получил ряд отделанных «под бронзу» элементов (буксировочные проушины и наименование модели на капоте). Ещё модели доступны декор из углеволокна и 20‑дюймовые кованые колёсные диски.

На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender Octa 1 / 3 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender Octa 2 / 3 На фото: обновлённый внедорожник Land Rover Defender Octa 3 / 3

Одна из главных обновок находится в салоне: посвежевший Defender снабдили увеличенным сенсорным экраном информационно-развлекательной системы: его диагональ подросла с 11,4 дюйма у дореформенной версии до 13,1 дюйма. Ещё внедорожнику подправили дизайн центральной консоли и предложили за доплату съёмные боковые карманы.

Опционально доступен адаптивный круиз-контроль, кроме того, модель снабдили новой системой мониторинга внимания водителя: предполагает аудиовизуальные оповещения при отсутствии слежения за дорогой (в компании отметили, что эту функцию можно отключить).

На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender Octa 1 / 4 На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender Octa 2 / 4 На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender Octa 3 / 4 На фото: салон обновлённого внедорожника Land Rover Defender Octa 4 / 4

В технике изменений нет, так что Land Rover Defender по-прежнему предлагается с 3,0-литровыми шестицилиндровыми дизельными и бензиновыми двигателями, 5,0-литровым V8, а также plug-in гибридной установкой с 2,0-литровой турбочетвёркой в основе. А под капотом у топ-версии с прибавкой Octa располагается бензиновый двигатель V8 от BMW, его объём равен 4,4 литра, максимальная мощность – 635 л.с, крутящий момент – 750 Нм.

Британская марка уже объявила стартовый ценник на обновлённый Land Rover Defender. На домашнем рынке его можно купить минимум за 57 135 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 6,17 млн рублей по текущему курсу.