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  • Дебютировал Land Rover Defender 130: колёсная база, как у 110, задний свес больше на 340 мм

Дебютировал Land Rover Defender 130: колёсная база, как у 110, задний свес больше на 340 мм

31.05.2022 437 0 1

На домашнем рынке уже принимают заказы на «растянутую» версию Defender. Стартовая цена такого автомобиля – 73 900 фунтов стерлингов.

 

Компания Land Rover начала производство легендарной модели ещё в 1948 году. Изначально автомобиль назывался просто Series I, II, III, а в качестве приставки у него было указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. Затем, в 1983-ем, внедорожники начали именовать просто Land Rover 90, 110 и 130 (этот индекс также зависел от расстояния между осями). Спустя семь лет модель получила имя Defender. Правда, эпоха «классических» Дефендеров уже завершена: последний экземпляр сошёл с конвейера завода в Великобритании ещё в начале 2016 года. Компания решила не отказываться от этого названия, так что оно перешло другой модели бренда, продажи SUV стартовали в Европе в 2020-ом.

На фото: Land Rover Defender 130

Британская марка официально подтвердила расширение семейства за счёт удлинённой версии Land Rover Defender 130 ещё весной 2021 года. В конце января текущего года в Сети оказались патентные изображения новинки, а пару недель назад производитель опубликовал первое фото «сто тридцатого». Теперь же модель рассекречена полностью: новинка присоединилась к короткому трёхдверному внедорожнику Defender 90 и стандартному пятидверному Defender 110.

В компании решили оставить «защитнику» прежние индексы, хотя к расстоянию между осями отношения они не имеют. Так, у Defender 130 колёсная база такая же, как у «сто десятого» – 3022 мм (кстати, это 119 дюймов). Новая модификация отличается увеличенным задним свесом (на 340 мм), габаритная длина внедорожника равна 5358 мм (вместе с запасным колесом, размещённым на багажной двери). Максимальный клиренс такой же – 290 мм, но угол съезда в наиболее высоком положении стандартной пневмоподвески сократился с 40 до 28,5 градуса (угол въезда – 37,5 градуса). Глубина преодолеваемого брода не изменилась и составляет 900 мм.

Версия с индексом 130 получила четырёхзонный климат-контроль, он доступен в качестве опции, а также вошедшую в список базового оснащения информационно-развлекательную систему Pivi Pro с тачскрином диагональю 11,4 дюйма. Ещё новой версии автомобиля добавили новые варианты отделки салона: есть версии с элементами «под дерево» и обивкой сидений перфорированной кожей. Кроме того, модели расширили палитру вариантов окраса кузова.

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Базовая посадочная формула Land Rover Defender 130 – 2+3+3, он рассчитан на восьмерых седоков (клиенты при заказе могут отказаться от третьего ряда сидений). Задний диван снабдили подогревом кресел, разъёмами USB-C для подзарядки гаджетов, кроме того, у модели есть дополнительная секция панорамной крыши (входит в стандартное оснащение). Спинки третьего ряда кресел складываются в пропорции 40:20:40. У трёхрядного SUV объём багажника составляет 389 литров, если сложить задний диван – 1232 литра, если сложить второй и третий ряды сидений – 2291 литр. Если выбрать пятиместный вариант, объём багажника окажется равен 1329 литров, для сравнения у Defender 110 этот параметр составляет 857 литров.

Моторную линейку Defender 130 составляют рядные 3,0-литровые V6 семейства Ingenium, которые работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором: есть бензиновые варианты P300 и P400 и дизельные D250 и D300. Все версии идут в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF; у внедорожника система полного привода iAWD. «Сто тридцатому» не доступны ни четырёхцилиндровые двигатели, ни топовый V8.

На домашнем рынке, в Великобритании, уже начали принимать заказы на «растянутую» версию Land Rover Defender. Стартовая цена такого автомобиля равна 73 900 фунтов стерлингов. За топовую версию придётся отдать не менее 98 400 фунтов стерлингов. А стоимость приветственной серии First Edition превышает 100 тыс. фунтов стерлингов.

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