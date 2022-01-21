Land Rover Defender 130 показался на патентных изображениях: 8 мест и колёсная база, как у 110

Land Rover наладил выпуск легендарной модели ещё в 1948 году. Сначала автомобиль назывался просто Series I, II, III и в качестве приставки имел указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. Далее, в 1983-ем, внедорожники начали именовать просто Land Rover 90, 110 и 130 (этот индекс также зависел от расстояния между осями). Лишь спустя семь лет модели дали знакомое нам имя – Defender. Однако, эпоха «классических» Дефендеров давно завершилась: последний экземпляр сошёл с конвейера завода в Великобритании ещё в начале 2016 года. Но всё-таки от названия в компании решили не отказываться: оно перешло другой модели бренда: продажи в Европе стартовали в 2020 году.



Весной 2021 года британская марка официально подтвердила пополнение линейки за счёт удлинённой версии Land Rover Defender 130: она присоединится к имеющимся короткому трёхдверному внедорожнику Defender 90 и стандартному пятидверному Defender 110. Ожидается, что «растянутая» версия SUV будет представлена в течение нескольких ближайших месяцев.



Пока что в компании официально не рассекретили внешность будущей новинки. Ранее прототип «британца» уже попадался фотошпионам на дорогах в Германии, однако тот автомобиль был спрятан с помощью чёрно-белого камуфляжа и разглядеть детали не представлялось возможным. Теперь поклонники модели получили возможность узнать больше о новом Land Rover Defender 130: в Сети появились патентные изображения удлинённой версии внедорожника.



Судя по свежим данным, подтвердилось предположение о том, что у Defender 130 будет такое же расстояние между осями, как и у пятидверной модификации Defender 110 – 3022 мм (то есть компания отказалась от принципа присваивания цифрового индекса в соответствии с колёсной базой). По предварительным сведениям, длина нового варианта составит 5,1 метра, для сравнения этот же габарит у стандартной «пятидверки» составляет 4758 мм (запаска на учитывается). Сделать версию с индексом 130 удлинённой инженеры смогли, увеличив задний свес.



В салоне Land Rover Defender 130 будет три ряда сидений, рассчитанных на размещение восьмерых. Напомним, в «сто десятом» максимум помещаются семь человек. Такую версию в компании планируют позиционировать как «премиальную», в гамме «сто тридцатого», вероятно, будут только богатые исполнения модели.



По предварительным данным, Defender 130 получит полный набор дизельных и бензиновых двигателей (включая турбомотор V8), а также у него будет вариант подключаемого гибрида P300e. Отметим, прототип удлинённого внедорожника, который ранее попадался на дорогах, был оснащён мягкогибридной силовой установкой, в основе которой лежит 3,0-литровый бензиновый двигатель.



Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко представлял, как будет выглядеть Land Rover Defender 130: о том, насколько представления художника совпали с реальностью, мы узнаем уже скоро, после премьеры новинки. Точную дату дебюта в компании пока не называют.

