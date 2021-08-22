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Land Rover Defender 130: новые изображения

22.08.2021 953 2 0

На этой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии самой длинной версии нового Defender, благодаря чему у нас есть возможность более точно воспроизвести его внешний вид.

 

Премьера нового поколения британского внедорожника состоялась осенью 2019 года. На сегодняшний день модель представлена в двух вариантах – пятидверном с индексом 110 и короткобазном 3-дверном с индексом 90. Эти цифры применялись также в обозначении модификаций предыдущего поколения внедорожника и соответствовали длине колёсной базы в дюймах. В скором времени в модельной гамме ожидается пополнение – появится самый большой 130-й вариант. Кстати, версия с таким индексом была и у классического Дефендера, однако, в соответствии с изначальной задумкой, эти цифры относились к расстоянию между осями – этим автомобилем был длиннобазный четырёхдверный пикап.

Новый Defender нарушит эту традицию, ведь 130-я модель будет иметь точно такую же колёсную базу (3022 мм, что примерно соответствует 118 дюймам), как и версия 110. Ожидается, что длина внедорожника составит 5100 мм, что на 342 мм больше показателя 110-го. Соответственно, вся прибавка уйдёт на задний свес, который станет весьма массивным, и это позволит разместить в салоне третий ряд сидений. Вследствие этих изменений новый 130-й станет внешне по пропорциям больше похожим на Defender 110 предыдущего поколения (его фотографии ниже в галерее). Есть вероятность, что такая модификация заменит в модельной гамме внедорожник Discovery, также обладающий тремя рядами, но являющийся наименее востребованной моделью компании.

Английский внедорожник построен на новой платформе D7x и имеет несущий кузов, в то время как предыдущий Дефендер был рамным. 130-я модификация наверняка получит большую часть моторов, уже предложенных для менее крупных собратьев – бензиновые и дизельные двигатели семейства Ingenium, а также гибридную модификацию P400 PHEV (P400e).

Премьера новинки может состояться в следующем году.

Land Rover Defender 110 предыдущего поколения
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Land Rover Defender 110 предыдущего поколения
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Land Rover Defender 110 предыдущего поколения
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Сегодня в России цены на новый Defender стартуют с отметки в 4 634 000 рублей – за эти деньги предлагается 5-дверная версия 110 с 2-литровым 200-сильным дизелем в комплектации Standart. Самый дорогой вариант P525 комплектуется 5-литровым V8 мощностью в 525 л.с., такой внедорожник оценивается в 9 708 000 рублей. Минимальная цена «трёхдверки» с индексом 90 и вышеупомянутым 200-сильным дизелем в комплектации SE составляет 5 124 000 рублей.

Нынешний Land Rover Defender 110
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Нынешний Land Rover Defender 110
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Нынешний Land Rover Defender 110
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Напомним, ранее стало известно о том, что Defender может получить серийную модификацию с мотором V8, развивающим более 600 л.с.

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2 комментария
22.08.2021 16:34
donskoy_n

выглядит просто сногсшибательно. трёхсотка нервно курит в сторонке. британцы на славу постарались с новым дефом, дизайн прям на века!

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22.08.2021 19:06
Никита Чуйко

Согласен, новый Деф хорош)

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