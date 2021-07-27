Новинки ×
  • Land Rover может выпустить Defender с мотором V8 мощностью более 600 л.с.

Land Rover может выпустить Defender с мотором V8 мощностью более 600 л.с.

27.07.2021 52 0 0

Предполагается, что такой автомобиль британской марки получит прибавку в виде букв SVR к названию.

 

Компания Land Rover наладила выпуск своей легендарной модели в 1948 году. Сначала автомобиль назывался просто Series I, II, III и в качестве приставки имел указание на размер колёсной базы в дюймах – 88 и 109. В 1983-ем внедорожники начали именовать просто Land Rover 90, 110 и 130 (индекс зависел, опять же, от расстояния между осями). Спустя семь лет модель получила имя Defender. Правда, эпоха так называемых «классических» Дефендеров уже завершена: последний экземпляр сошёл с конвейера в Великобритании ещё в начале 2016 года. Но Land Rover решил не отправлять название в прошлое: имя перешло другой модели бренда, её продажи в Европе стартовали в прошлом году, а в феврале 2021-го марка представила новый Defender с V8.

На фото: актуальный Land Rover Defender 90 V8

В общей сложности за 2020-ый и первые пять месяцев текущего года старосветские дилеры реализовали 15 824 экземпляра актуального Land Rover Defender, причём из них 7095 шт. пришлись именно на январь-май 2021-го. В дальнейшем положительная динамика, вероятно, усилится: как сообщает издание MotorTrend, компания сейчас работает над очередным исполнением Defender, который получит более мощный двигатель.

Предполагается, что Дефендер с иным мотором V8 получит к названию приставку SVR: такая сейчас есть у модели Range Rover Sport. Над этими машинами (есть ещё модели с приставкой SV) трудятся сотрудники подразделения компании Land Rover – Special Vehicle Operations.

По информации издания, новое исполнение «защитника» получит под капот битурбомотор V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра. Отметим, этим же двигателем оснащается BMW M5 Competition, его отдача составляет 625 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Какой окажется мощность этого V8 у нового Land Rover Defender, пока неизвестно, по предполагается, что она превысит 608 л.с.

Предполагаемая отдача Дефендера с другим V8 больше, чем у актуального Land Rover Defender: его 5,0-литровый турбомотор V8 выдаёт 525 л.с., а крутящий момент равен 625 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. С этим мотором короткобазная версия Defender 90 набирает первую «сотню» за 5,2 секунды, а вариант с индексом 110 – за 5,4 секунды. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

На фото: актуальный мотор V8 под капотом Land Rover Defender 110

Не исключено, что Land Rover Defender SVR получит не только иной мотор, но и ряд внешних изменений. В частности, предполагается, что модель получит иные элементы дизайна, которые визуально придадут ей более «спортивный характер». Кроме того, ожидается, что у такого автомобиля будет перенастроена подвеска, что позволит улучшить динамику.

В случае если такой модели действительно дадут «зелёный свет», Land Rover Defender SVR могут представить в следующем году. По прогнозам, в США ценник такого автомобиля составит 125 тыс. долларов (эквивалентно примерно 9,23 млн рублей по текущему курсу). Отметим, стартовая стоимость Defender 90 с нынешним V8 на этом рынке составляет 97 200 долларов (около 7,18 млн рублей).

внедорожник авторынок слухи новинки Land Rover Land Rover Defender

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новостной дайджест Passat уходит, Niva Bronto возвращается, Mercedes пока оставляет ДВС Volkswagen Passat медленно, но верно становится прежде всего моделью для Китая, АВТОВАЗ возвращает в линейку специальную внедорожную модификацию Нивы, Stellantis решил использовать российску... 1 0 0 27.07.2021
Статьи / Практика Почему ксенон гаснет через несколько месяцев и как отличить оригинальную лампу от подделки Ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация: лампы производителей из первой... 640 1 4 26.07.2021
Статьи / История ГАЗ-3301, ЗИЛ-4334, МАЗ-6317 и другие: малоизвестные военные грузовики позднего СССР В этой статье продолжаем рассказ о самых разнообразных необычных, редких и малоизвестных грузовиках передовых конструкций для Советских вооруженных сил. Они создавались в период от благодат... 9626 3 9 25.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54585 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52361 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50581 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings