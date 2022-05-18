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  • Удлинённый Land Rover Defender 130: первое официальное фото и дата премьеры

Удлинённый Land Rover Defender 130: первое официальное фото и дата премьеры

18.05.2022 45 0 0

Land Rover продолжает расширять линейку модификаций внедорожника Defender: 31 мая состоится долгожданная премьера удлинённой версии 130 с 8-местным салоном, она должна придать дополнительный импульс и без того растущим продажам этом модели.

 

В апреле компания Jaguar Land Rover опубликовала отчёт о работе в прошедшем финансовом году, который в Великобритании не совпадает с календарным и длится с 1 апреля по 31 марта. В этом отчёте есть любопытные данные о продажах Land Rover: в целом они по сравнению с предыдущим финансовым годом сократились на 12,6% до 299 000 автомобилей, падение зафиксировано по всем моделям кроме Defender: спрос на него вырос на 36,4% до 31 717 шт. — теперь это самый подаваемый Land Rover! На втором месте — Range Rover Evoque (55 390 шт., -19,2%), на третьем — Range Rover Sport (50 201 шт., -21,8%), ну а на последнем месте предсказуемо оказался Discovery (16 791 шт., -12,1%). Предсказуемо — потому что именно у Discovery отнимает покупателей новый, раздобревший и сильно похорошевший по части комфорта Defender.

Land Rover Defender 90 и Defender 110

Напомним, что нынешний Defender поколения L663 с несущим кузовом дебютировал в 2019 году, тогда как его рамный предшественник был снят с производства в 2016-м. Уже на старте продаж у нового Дефендера были короткобазная трёхдверная версия 90 и стандартная пятидверная версия 110. В 2020 году у внедорожника нового поколения появилась коммерческая версия, в начале 2021-го — топовая на данным момент версия с 525-сильным мотором V8.

Коммерческие Land Rover Defender 90 и Defender 110

О дальнейшем расширении семейства Defender ходило много слухов: ожидались в том числе пикап и компактная модель (условный Defender Sport), но официально британская марка прошлой весной подтвердила лишь удлинённый Defender 130. В начале этого года в Сети всплыли патентные изображения Defender 130, а сегодня пресс-служба Land Rover опубликовала первый тизер этой версии и сообщила, то её полноценная премьера состоится 31 марта. В коротком пресс-релизе, кроме того, сказано, что у Defender 130 будет 8-местный салон с посадочной формулой 2+3+3.

Land Rover Defender 130, рендер Kolesa.ru

Судя по патентным картинкам, Defender 130 стал длиннее собрата с индексом 110 в основном за счёт увеличенного заднего свеса, а не колёсной базы. Ожидается, что габаритная длина «сто тридцатого» составит 5100 м против 4758 мм у Defender 110. Даже по американским мерка Defender 130 будет считаться полноразмерным SUV, здесь такие машины любят, равно как в Китае и на Ближнем Востоке — это главные регионы сбыта удлинённой версии.

Land Rover Defender 130, рендер Kolesa.ru

К слову, судя по вышеупомянутому отчёту, китайский регион стал главным потребителем автомобилей Land Rover, обогнав Северную Америку: в прошедшем финансовом году реализовано 95 785 шт. и 91 305 шт. соответственно.

Неофициальные источники говорят, что у нынешнего поколения Defender будет также спортивная версия SVR мощностью около 600 л.с. и некое храдкорное оффроудное исполнение с увеличенным дорожным просветом и доработанной подвеской.

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