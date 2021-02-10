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  • Ни слова про Camel: классический Defender опять вернулся, на сей раз в версии Trophy

Ни слова про Camel: классический Defender опять вернулся, на сей раз в версии Trophy

10.02.2021 216 0 0

Автомобили Land Rover прославились во многом благодаря участию в изнурительных оффроудных марафонах Camel Trophy. Им и посвящена лимитированная серия классических внедорожников Land Rover Defender Works V8 Trophy — будет собрано 25 экземпляров из оставшихся на складе машинокомплектов.

 

Компания Jaguar Land Rover ловко освоила тему перевыпуска классических моделей, зарабатывает на этом неплохие денежки и радует автомобильных коллекционеров. Но если марке Jaguar приходится возрождать старые спорткары с нуля, то у специалистов подразделения Land Rover Classic задача чуть проще: после завершения выпуска первого поколения Defender в 2016 году завод предусмотрительно оставил в загашнике машинокомплекты для ремастеринговый серий. В 2018 году свет увидела партия из 150 внедорожников в исполнении Works V8, в 2019-м представлен комплект деталей для апгрейда старых версий Defender до уровня Works V8 (правда, без мотора V8), а теперь анонсирована новая партия Works V8 в исполнении Trophy.

Техническая начинка здесь такая же, как у Works V8 трёхлетней давности: 5,0-литровый бензиновый атмосферный V8 (405 л.с., 515 Нм) состыкован с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF и 2-ступенчатой «раздаткой», установлены модифицированные подвески, рулевое управление и тормоза. Отличия сводятся к оффроудной экипировке (экспедиционный багажник, кенгурятник, лебёдка, защита днища, дополнительная светотехника, стальные 16-дюймовые колёса, шины для бездорожья), цвету Eastnor Yellow в стиле кэмеловских машин и памятным табличкам. Надписи Camel при этом нигде нет, ибо это табачная марка, поминать которую всуе в Европе теперь строго-настрого запрещено — борьба с курением, понимаете ли.

Интерьер с креслами Recaro обит чёрной кожей Windsor с жёлтой прострочкой, установлены оригинальные часы Elliot Brown и мультимедийная система с классическим дизайном головного устройства.

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Заказать Land Rover Defender Works V8 Trophy можно как в короткобазной версии 90, так и длиннобазной 110 (на фотографиях). Цены начинаются с отметки 195 тысяч фунтов стерлингов (около 20 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ). В стоимость входят трёхдневные оффроудные покатушки вокруг замка Eastnor, что в графстве Херефордшир, где Land Rover тестирует свои новые модели. Не Camel Trophy, конечно, но близко к тому — с потом, грязью и байками у костра.

Добавим, что осенью прошлого года компания Bowler Motors, принадлежащая Jaguar Land Rover, анонсировала 575-сильный внедорожник, который снаружи выглядит как классический Defender, но при этом имеет абсолютно новые, спроектированные по гоночным канонам кузов и шасси.

Свой внедорожник по мотивам классического Land Rover Defender готовится выпускать и молодая британская компания Ineos Automotive.

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