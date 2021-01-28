Карбюраторный чемпион: Jaguar возродит выпуск модели C-Type 70-летней давности

Британские автопроизводители ловко освоили тему перевыпуска раритетов, и большинство коллекционеров этому несказанно рады: в отличие от всевозможных реплик заводские новоделы изготавливаются в точном соответствии с оригинальной конструкторской документацией, а изменения если и вносятся, то вынужденные — с поправкой на современные требования пожарной безопасности, например.
Марка Jaguar в рамках собственной исторической серии Classic Continuation уже подарила миру возрождённые спорткары Lightweight E-Type, XKSS и D-Type, а ещё есть серия Reborn – доведение старых машин до состояния новых. Но все запланированные к выпуску восемь экземпляров C-Type будут делать с нуля, ради чего придётся заняться 3D-сканированием лучших из сохранившихся экземпляров, выпущенных в период с 1951 по 1953 год. В те годы ещё не было чёткого разделения машин на дорожные и гоночные, 43 из 53 выпущенных C-Type были проданы частным владельцам. Не все они стремились участвовать в гонках и выжимать из своих C-Type все соки, так что «живые» машины, к счастью, сохранились — есть с чего делать «кальку».
Между тем у новых Jaguar C-Type будет одно существенное конструктивное отличие от старых, а именно дисковые тормоза вместо барабанных — в 50-х все C-Type имели в стоке барабаны, а дисковые тормоза, которые тогда считались инновацией, ставились на них уже после выпуска. Но в остальном — всё то же самое, что было у ле-мановских машин образца 1953 года: 3,4-литровая атмосферная рядная «шестёрка» с тремя сдвоенными карбюраторами Weber 40DCO3 выдаёт 223 л.с. и ускоряет лёгкую (снаряженная масса — чуть менее тонны) двухместную машину до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость — свыше 240 км/ч.
Новые Jaguar C-Type будут соответствовать правилам FIA для гонок олдтаймеров (ремни, защита при опрокидывании), так что можно будет на деле почувствовать себя победителем Ле-Мана 50-х. На выбор предложат 12 цветом кузова и 8 вариантов оформления интерьера. Цена не сообщается, но по опыту прежних машин серии Classic Continuation нужно быть готовым выложить более миллиона фунтов стерлингов за экземпляр.
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Умели делать моторы. Решётка радиатора аккуратная, как на Lancia Thesis. Не как у Лексуса гриль для жарки стейков на всю держиморду.