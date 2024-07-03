Land Rover Defender Octa: 635-сильный битурбомотор и 4,0 секунды до «сотни»

Руководство компании Jaguar Land Rover в 2023 году приняло решение разделить LR на три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery. Марка Defender будет объединять несколько разных моделей, для которых общим станет угловатый стиль оформления экстерьера и внедорожные возможности. Кстати, сейчас производитель уже занимается разработкой младшей модели на электромобильной платформе EMA с 800-вольтовой архитектурой.

На фото: Land Rover Defender Octa (Edition One)

Флагманом нового бренда пока остаётся актуальный Defender поколения L663. Теперь марка представила топовую версию этого внедорожника. Самый мощный, быстрый и дорогой вариант, созданный на базе Defender 110, получил прибавку Octa к названию. Первые официальные тизеры были опубликованы в марте текущего года, сейчас новинка рассекречена полностью.



Land Rover Defender Octa оснащается битурбомотором V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, мощность – 635 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в составе мягкогибридной системы (с «электродовеском», исполняющим роль стартер-генератора). На разгон с места до «сотни» топовому внедорожнику требуется 4,0 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.



Вариант с прибавкой Octa получил регулируемую в шести направлениях подвеску 6D Dynamics с гидроцилиндрами вместо стабилизаторов поперечной устойчивости, а также тормоза Brembo, причём на суппортах имеется эмблема с названием версии. Внедорожник оснастили системой, которая автоматически определяет, по какой поверхности движется автомобиль, и, в зависимости от дорожных условий, оптимизирует работу Defender. Ещё водители могут вручную регулировать настройки рулевого управления, дроссельной заслонки и подвески.



В компании рассказали о том, что Land Rover Defender Octa на 28 мм выше и на 68 мм шире по сравнению с обычным Defender 110 (его габариты – 4758 x 2008 x 1967 мм). У новой версии глубина брода больше на 100 мм (составляет 1 метр). Топовый внедорожник получил 33-дюймовые шины Goodyear Advanced All-Terrain, расширенные колёсные арки, кроме того, иначе оформлены радиаторная решётка и воздухозаборник в нижней части переднего бампера. Задний бампер тоже новый. Автомобили Octa получили двухцветный кузов с чёрными крышей и багажной дверью.



На фото: салон Land Rover Defender Octa (Edition One)

Список вариантов оформления интерьера включает в себя несколько дополнительных вариантов отделки из других современных материалов. Помимо этого, для Land Rover Defender Octa были разработаны новые сидения и установлена иная акустическая система.



Живая премьера топовой версии внедорожника британской марки пройдёт на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. До дилеров на домашнем рынке первые автомобили доберутся в конце текущего года. Здесь стоимость версии Edition One составит 160 800 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 18 млн рублей по текущему курсу), а цена обычного варианта Defender Octa равна 145 300 фунтов стерлингов (примерно 16,3 млн рублей).

