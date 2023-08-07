JLR вернулась к проекту маленького Defender, он будет полностью электрическим

Британская компания JLR, ранее известная как Jaguar Land Rover, давно носится с идеей маленького брутального внедорожника, но реализовать её мешали разного рода экономически трудности и чехарда топ-менеджеров. Осенью прошлого года в отставку скоропостижно ушёл гендиректор компании Тьерри Боллоре, затеявший в своё время полную перезагрузку марки Jaguar. На место Боллоре пришёл Адриан Марделл, который решился на не менее масштабные преобразования в Land Rover: легендарную марку разделят на три отдельных бренда — Range Rover, Defender и Discovery, потому что так бизнес будет более эффективным. Компания Jaguar Land Rover в свете такого решения была переименована в JLR и в июне представила новый логотип.

Land Rover DC100

У Range Rover, Defender и Discovery теперь будут собственные полноценные модельные ряды, а значит встал вопрос, куда расти Дефендеру, ведь только у него пока нет ни младших, ни старших братьев. Между тем ещё в 2011 году концепт Land Rover DC100 (показан на фотографиях) анонсировал маленький угловатый внедорожник, но он в итоге стал всего лишь предвестником стиля актуального Дефендера во всех его модификациях, а, собственно, небольшой внедорожник в гамме с тех пор так и не появился. По данным инсайдеров, маленький Defender не раз мелькал в планах компании, последний раз его заморозили в 2021 году, а теперь разморозили, причём вполне официально — британский журнал Autocar ссылается на заявление Адриана Марделла, сделанное во время общения с инвесторами.



Land Rover DC100

Итак, младший Defender, который предположительно назовут Defender Sport, разделит модульную электромобильную платформу EMA (Electrified Modular Architecture) с будущими Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport. Все четыре модели будут производиться на завод JLR в Хейлвуде (графство Мерсисайд), который полностью перепрофилируют на «электрички». Аккумуляторы для них будет поставлять Гигафабрика Tata Sons Agratas в графстве Сомерсет, она должна заработать в 2026 году, проектная мощность — 40 ГВт·ч.



Платформа EMA имеет 800-вольтовую архитектуру и позволит заряжать батарею на мощности 350 кВт. По мнению коллег из Autocar, младший Defender будет скорее среднеразмерным, чем компактным — с габаритной длиной около 4,6 м и довольно большой колёсной базой, чтобы в ней поместилась достаточно ёмкая батарея. Вместе с тем электрическая архитектура с плоским днищем должна обеспечить младшему Дефендеру достойную геометрическую проходимость. О дизайне пока можно только гадать — вероятно, стоит ожидать плоские панели и общие ящикоподобные пропорции.

Добавим, что в целом интерес к брутальным внедорожникам в мире растёт, китайские производители осваивают их ударными темпами — JLR о такой скорости реакции на запросы рынка пока может только мечтать. Премьера младшего Дефендера ожидается в 2026 году, выхода на рынок — в 2027-м. Раньше вряд ли получится.

