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  • Маленького Land Rover Defender не будет, а большой станет дороже и роскошнее

Маленького Land Rover Defender не будет, а большой станет дороже и роскошнее

13.09.2021 666 0 0

Следующее поколение Land Rover Defender разделит платформу MLA с новым Range Rover. Дебют ожидается в конце 2024-го — начале 2025 года.

 

Актуальный Defender дебютировал в 2019 году и постепенно обрастает модификациями: в 2020-м появилась коммерческая версия для перевозки грузов, в начале 2021-го — элитная версия с мотором V8, впереди ещё ожидаются 7-местный вариант с индексом 130, спортивная версия SVR, пикап и, возможно, мелкосерийный водородный Defender. Несмотря на критику прессы за просчёты в эргономике и глючную электронику, Defender стал второй по популярности моделью Land Rover: по данным производителя, во втором квартале текущего года в мире реализовано 17 194 экземпляров, лучше продаётся только Range Rover Evoque — 17 622 шт.

Land Rover Defender 130, рендер Kolesa.ru

Между тем новое поколение Defender не за горами: по данным британского журнала Autocar, его премьера может состояться уже в конце 2024 года, полноценные продажи стартуют в 2025-м. Новый Defender получит модульную платформу MLA, которая дебютирует в ближайшие месяцы на флагманском лакшери-внедорожнике Range Rover пятого поколения. Эта платформа предназначена для крупных SUV и рассчитана на использование гибридной либо полностью электрической силовой установки. Гибридных версий будет две — «розеточная» и автономная, то есть без возможности зарядки от внешнего источника. Двигателей V8 под капотом ждать не стоит (5,0-литровый компрессорный агрегат cерии AJ к тому времени уйдёт в отставку), максимум — 3,0-литровую рядную «шестёрку» семейства Ingenium.

Land Rover Defender 130, рендер Kolesa.ru

Британские коллеги сообщают, что новый Defender окончательно уйдёт от имиджа деревенщины, станет гораздо роскошнее и изысканнее в плане отделки, но более угловатый дизайн будет отличать его от родственного и близкого по размерам Range Rover. Повышение социального статуса Defender в очередной раз ставит вопрос о судьбе модели Discovery, которая в линейке Land Rover продаётся сейчас хуже всего — во втором квартале реализовано 6168 шт. Defender с тремя рядами сидений будет напрямую конкурировать с Disco, так что компании придётся как следует подумать над тем, каким нужно сделать Discovery следующего поколения и нужно ли его делать вообще.

Land Rover Discovery Sport

Не исключено, что имя Discovery сохранится только в компактном сегменте на модели Discovery Sport, а вот проект соразмерного маленького Defender на младшей платформе EMA, по данным инсайдеров, заморожен. С точки зрения устранения внутренней конкуренции и оптимизации расходов, это вполне разумный шаг.

Очевидно, что превращение Defender в более дорогую и роскошную модель уведёт его от сравнений со злополучным для Land Rover проектом «альтернативного Дефендера» от компании Ineos Automotive: её внедорожник Grenadier с дизайном в духе классического «Дефа» будет примерно вдвое дешевле, чем, собственно, новый оригинальный Defender. Ineos Grenadier — это как раз типичный деревенщина с рамой и зависимой подвеской, салон которого можно мыть из шланга после грязевых ванн и прочих оффроудных приключений.

Новый Defender тоже будет не промах в плане проходимости, но по уровню цен и комфорта будет сопоставим с Mercedes-Benz G-класса, электрическая версия станет прямым конкурентом Mercedes-Benz EQG.

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