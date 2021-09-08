У Range Rover нового поколения будет ещё одна гибридная версия: внедорожник проехался на камеру

Ожидается, что совокупная отдача системы новой модификации HEV будет варьироваться в диапазоне от 320 до 350 л.с.

Британский автопроизводитель Land Rover выпускает свой полноразмерный внедорожник Range Rover с 1969 года. За свою более чем полувековую историю модель несколько раз сменила поколение, актуальный автомобиль появился на рынке ещё в 2012-ом. Теперь компания занимается разработкой Range Rover следующей генерации: SUV, вероятно, представят в 2022 году.



Как сообщает испанское издание motor.es, одной из новинок в линейке Range Rover следующего поколения станет появление версии HEV – гибрида, который расположится между мягкогибридной модификацией и подключаемым вариантом PHEV. Нашим коллегам удалось поймать прототип этой новинки в то время, когда он проходил дорожные испытания.



Изначально предполагалось, что у нового поколения Range Rover будет предложение, аналогичное нынешнему. То есть вариант либо «мягкого гибрида» (в таких машинах ДВС работает в тандеме с 48-вольтовым электродовеском, который чаще всего помогает на старте и при первых секундах разгона), либо версии подключаемого гибрида (питающая электромотор батарея такой установки заряжается от сети).



«Промежуточный» гибридный вариант – HEV – тестируется на дорогах южной Европы. Прототип весьма тщательно скрыт за маскировочной плёнкой. Выдаёт его принадлежность к гибридам только соответствующая наклейка, расположенная на лобовом стекле. По информации издания, такой автомобиль будет оснащаться 3,0-литровым бензиновым двигателем Ingenium, который сможет работать с электромотором. В состав установки войдёт и небольшая литий-ионная батарея сравнительно скромной ёмкости.



Сообщается, что совокупная отдача установки нового Range Rover HEV, вероятно, будет варьироваться от 320 до 350 л.с. Это значит, что такая модификация не дотянет до уровня мощности нынешнего Range Rover P400e (его отдача составляет 404 л.с.). Система будет работать в паре с автоматической коробкой передач, привод у этой модификации ожидается только полный.



Отметим, актуальный Range Rover, представленный на европейском рынке, доступен с рядным 3,0-литровым турбодизелем семейства Ingenium с 48-вольтовой гибридной надстройкой. Его отдача у версий с индексом D300 составляет 300 л.с., а крутящий момент – 650 Нм; а у машин с индексом D350 мощность равна 350 л.с. (700 Нм). В России внедорожник можно купить с 3,0-литровым дизелем TDV6 , а также мотором V8 объёмом 4,4 литра.



Скорее всего, автомобиль нового поколения дебютирует в первой половине 2022 года. Вероятно, версию HEV презентуют вместе с другими версиями британского внедорожника нового поколения. Напомним, в его основу ляжет новая платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture), предназначенная для различных гибридов и электрокаров.

