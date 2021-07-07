Интерьер Ineos Grenadier: мыть из шланга, жать на кнопки грязными руками

Ineos Grenadier вызывает большой интерес у «джиперов» по всему миру, ведь он — не продукт маркетинга, как 99,9% современных автомобилей, а прихоть британского нефтехимического магната Джима Рэтклиффа, который, имея за плечами практически неограниченные финансовые ресурсы компании Ineos, решил сделать автомобиль своей мечты — идеальный внедорожник, спроектированный по классическим канонам.

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Изначально Рэтклифф хотел купить у компании Jaguar Land Rover лицензию на выпуск классического Land Rover Defender, конвейерная жизнь которого закончилась в 2016 году, но получил отказ и решил сделать полностью новый внедорожник по мотивам Defender. Сходство в дизайне между Grenadier и Defender есть, но различий оказалось достаточно, чтобы суд признал, что компания Jaguar Land Rover не поражена в правах и Grenadier имеет право на существование.



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Внешность Ineos Grenadier была рассекречена ровно год назад, а сегодня компания показала его интерьер. В нём, как и ожидалось, всё подчинено функции и идее максимальной долговечности. В отделке использованы износостойкие пластик и ткань, но для любителей роскоши будут предложены кожа и корвы. В полу предусмотрены дренажные отверстия с пробками для слива воды после преодоления бродов и после мойки запачканного салона из шланга. Кресла с водонепроницаемой обивкой и довольно развитой боковой поддержкой будет поставлять компания Recaro.



Незатейливая передняя панель сделана низкой, чтобы обеспечить водителю хороший обзор вперёд. Роль щитка приборов выполняет маленькая ЖК-панель, но мультимедийная система у Grenadier полноценная, с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Шайба управления мультимедией и «горячие» клавиши меню расположены на центральном тоннеле за селектором АКП и рычагом управления раздаточной коробкой. Селектор АКП, к слову, такой же, как у BMW, ведь немецкая компания будет поставлять Ineos дефорсированные 3,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели в комплекте с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.



На широкой центральной консоли — только крупные и широко расставленные физические клавиши, в которые не придётся целиться во время тряски на бездорожье. Управление микроклиматом возложено на три классические «крутилки». Ещё одна массивная панель с кнопками есть под потолком, на неё выведено управление светом, ездовой электроникой и блокировки межколёсных дифференциалов. Отдельные восемь клавиш заведуют подключением внешних устройств — лебёдок, люстр, компрессоров и проч. Двухспицевый руль снабжён центральной меткой и крупными кнопками (красная — это клаксон).



Разумеется в салоне предусмотрены несколько емкостей для хранения личный вещей: есть запираемый центральный бокс, ящик под задним сиденьем, вместительные карманы в дверях и боковых стенках багажного отделения. Обещан большой список аксессуаров, который позволит приспособить салон и кузов под перевозку любого специфического оборудования.



Производство Ineos Grenadier на бывшем заводе Daimler во французском Амбахе начнётся в июле следующего года, а заказа на внедорожник компания начнёт принимать в октябре нынешнего — тогда же, вероятно, будут рассекречены все технические характеристики. Помимо кузова универсал Grenadier можно будет купить в формате пикапа с двойной кабиной.

