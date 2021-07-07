Новинки ×
  • Интерьер Ineos Grenadier: мыть из шланга, жать на кнопки грязными руками

Интерьер Ineos Grenadier: мыть из шланга, жать на кнопки грязными руками

07.07.2021 140 0 0

Компании Ineos Automotive рассекретила интерьер рамного внедорожника Grenadier, выполненного в стилистике классического Land Rover Defender. Дизайн и эргономика — предельно функциональны и рассчитаны на долгую службу в тяжёлых условиях.

 

Ineos Grenadier вызывает большой интерес у «джиперов» по всему миру, ведь он — не продукт маркетинга, как 99,9% современных автомобилей, а прихоть британского нефтехимического магната Джима Рэтклиффа, который, имея за плечами практически неограниченные финансовые ресурсы компании Ineos, решил сделать автомобиль своей мечты — идеальный внедорожник, спроектированный по классическим канонам.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Изначально Рэтклифф хотел купить у компании Jaguar Land Rover лицензию на выпуск классического Land Rover Defender, конвейерная жизнь которого закончилась в 2016 году, но получил отказ и решил сделать полностью новый внедорожник по мотивам Defender. Сходство в дизайне между Grenadier и Defender есть, но различий оказалось достаточно, чтобы суд признал, что компания Jaguar Land Rover не поражена в правах и Grenadier имеет право на существование.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Внешность Ineos Grenadier была рассекречена ровно год назад, а сегодня компания показала его интерьер. В нём, как и ожидалось, всё подчинено функции и идее максимальной долговечности. В отделке использованы износостойкие пластик и ткань, но для любителей роскоши будут предложены кожа и корвы. В полу предусмотрены дренажные отверстия с пробками для слива воды после преодоления бродов и после мойки запачканного салона из шланга. Кресла с водонепроницаемой обивкой и довольно развитой боковой поддержкой будет поставлять компания Recaro.

Незатейливая передняя панель сделана низкой, чтобы обеспечить водителю хороший обзор вперёд. Роль щитка приборов выполняет маленькая ЖК-панель, но мультимедийная система у Grenadier полноценная, с 12,3-дюймовым экраном и поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto. Шайба управления мультимедией и «горячие» клавиши меню расположены на центральном тоннеле за селектором АКП и рычагом управления раздаточной коробкой. Селектор АКП, к слову, такой же, как у BMW, ведь немецкая компания будет поставлять Ineos дефорсированные 3,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели в комплекте с 8-ступенчатым «автоматом» ZF.

На широкой центральной консоли — только крупные и широко расставленные физические клавиши, в которые не придётся целиться во время тряски на бездорожье. Управление микроклиматом возложено на три классические «крутилки». Ещё одна массивная панель с кнопками есть под потолком, на неё выведено управление светом, ездовой электроникой и блокировки межколёсных дифференциалов. Отдельные восемь клавиш заведуют подключением внешних устройств — лебёдок, люстр, компрессоров и проч. Двухспицевый руль снабжён центральной меткой и крупными кнопками (красная — это клаксон).

Разумеется в салоне предусмотрены несколько емкостей для хранения личный вещей: есть запираемый центральный бокс, ящик под задним сиденьем, вместительные карманы в дверях и боковых стенках багажного отделения. Обещан большой список аксессуаров, который позволит приспособить салон и кузов под перевозку любого специфического оборудования.

Производство Ineos Grenadier на бывшем заводе Daimler во французском Амбахе начнётся в июле следующего года, а заказа на внедорожник компания начнёт принимать в октябре нынешнего — тогда же, вероятно, будут рассекречены все технические характеристики. Помимо кузова универсал Grenadier можно будет купить в формате пикапа с двойной кабиной.

внедорожник новинки Ineos Ineos Grenadier

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Как Camry 3.5, только побольше: стоит ли покупать Toyota Highlander II за 1,5 миллиона рублей Выбрать крупный полноприводник ценой около полутора миллионов рублей – задача довольно размытая. Можно купить премиальный Mercedes-Benz GL, можно предпочесть внедорожный Mitsubishi Pajero, м... 6584 0 0 06.07.2021
Статьи / Популярные вопросы Может ли инспектор оштрафовать за пересечение разметки, которой не видно Мы уже разбирались в том, какой штраф предусмотрен на пересечение сплошной линии разметки и можно ли завершить обгон через сплошную, выяснив, что поблажек водителю в такой ситуации ожидать... 2183 0 2 05.07.2021
Статьи / Тесты Игра в ассоциации: угадай автомобиль по описанию его эмблемы Опознать автомобиль по его эмблеме несложно, особенно если марка актуальна и хорошо известна. Мы же предлагаем пойти дальше, проверив своё воображение и способность сыграть с нами в «геральд... 3688 0 4 03.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140965 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 52939 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 50584 1 21 22.04.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings