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Ineos Grenadier задерживается, старт производства перенесён на следующий год

12.05.2021 214 0 0

Рамный внедорожник компании Ineos Automotive, разработанный как идейный наследник классического Land Rover Defender, проходит плановый цикл испытаний, но их график из-за ковидных ограничений пришлось скорректировать, так что к концу этого года очень ожидаемая многими машина на конвейер не поспеет. Новая дата начала выпуска — июль 2022 года.

 

Ineos Automotive — это детище нефтехимической компании Ineos, у руля которой стоит британский предприниматель Джим Рэтклифф, миллиардер и большой фанат классических рамных внедорожников. Собственная автомобильная компания ему понадобилась, чтобы осуществить мечту и выпустить реинкарнацию классического Land Rover Defender, которая сохранит и приумножит достоинства легенды британского автопрома, но будет избавлена от её недостатков.

Джим Рэтклифф на фоне прототипа Ineos Grenadier

Изначально Рэтклифф хотел купить права на выпуск классического Defender у компании Jaguar Land Rover (его конвейерное производство завершилось в 2016 году, хотя спецсерии продолжают выходить), но получил отказ и решил сделать полностью оригинальный внедорожник, сохранив лишь стиль Defender. Проект получил название Grenadier, премьера прототипа состоялась в июле прошлого года и имела большой успех у всевозможных «джиперов». Jaguar Land Rover судилась с Ineos из-за дизайна Grenadier, но судья посчитал, что нарушений авторских прав нет, так что серийный Grenadier будет таким, каким мы видим его на фотографиях.

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Вкратце напомним, что в основе Ineos Grenadier лежит мощная лонжеронная рама, подвеска спереди и сзади зависимая — мосты повышенной прочности будет поставлять итальянская фирма Carraro. Предусмотрены понижающая передача и принудительные блокировки трёх дифференциалов (межосевого и двух межколёсных). Двигатели будет поставлять компания BMW — 3,0-литровые бензиновые и дизельные рядные «шестёрки» в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF. Эти двигатели будут дефорсированы ради увеличения ресурса и надёжности — Рэтклифф хочет, чтобы Grenadier имел большой запас прочности в каждой детали.

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В отличие от других стартапов у Ineos Automotive есть практически неограниченные финансовые ресурсы материнской компании, поэтому к разработке Grenadier привлечены лучшие специалисты, поставщики и подрядчики, в том числе Magna Steyr и MBTech. Но никакие деньги не в состоянии противостоять пандемии COVID-19, которая сильно затруднила очную работу в командах и передвижения по миру. Вчера Джим Рэтклифф сообщил, что испытания 130 построенных прототипов проходят хорошо, но многое ещё предстоит улучшить и доработать, а выпуск придётся отложить на полгода. Внедорожники хорошо показали себя на трудном рельефе полигона Magna Steyr в горах Австрии и в условиях мерзлоты на севере Швеции, а теперь впереди изнуряющая жара юга США и стран Ближнего Востока. На выходе должен получиться самый совершенный внедорожник из созданных по классическим канонам.

Автозавод компании Ineos во французском Амбахе

Производиться Ineos Grenadier будет во Франции, в городе Амбах, на бывшем заводе Daimler, который Ineos купила в декабре прошлого года. При этом электрические версии автомобилей smart продолжат выпускаться в Амбахе — уже на условиях контрактной сборки, а кроме того завод будет выпускать некоторые комплектующие для автомобилей Mercedes-Benz. Таким образом загрузка завода будет довольно высокой и создаст 1300 рабочих мест (при Даймлере было 1600, включая работников на предприятиях-смежниках). Ежегодный тираж Ineos Grenadier составит порядка 25 тысяч экземпляров.

В ноябре прошлого года компания Ineos объявила о начале сотрудничества Hyundai в области водородных силовых установок, так что в будущем Grenadier может превратиться в электромобиль.

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