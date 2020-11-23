Внедорожник Ineos Grenadier примерит водородную силовую установку Hyundai

Водородная тема вновь набирает обороты в автопроме как альтернатива традиционным, батарейным электромобилям. Особенно перспективным водород видится в приложении к тяжёлой коммерческой технике: в частности он позволит магистральным тягачам сохранить большие пробеги между заправками и в значительной степени устраняет нерешённую пока проблему промышленной утилизации выработавших свой ресурс батарей. Между тем в серийном виде водородные автомобили существуют пока лишь в виде легковушек, одну из них — кроссовер Nexo — в 2018 году выпустила на рынок компания Hyundai.

Из-за дороговизны (в Германии — от 77 008 евро) и неразвитой инфраструктуры водородных заправок Hyundai Nexo пока пользуется очень ограниченным спросом: в Европе за первые три квартала этого года, по данным ресурса CarSalesBase, продано всего 329 шт., в США — 138 шт. То есть Nexo, как и немногочисленные конкуренты, — это пока убыточный продукт, но с большими перспективами, и эти перспективы увидели в компании Ineos.

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Ineos, напомним, пару лет назад обзавелась собственным автомобильным подразделением Ineos Automotive, которое в 2021 году планирует начать во Франции выпуск рамных внедорожников Ineos Grenadier, сконструированных по мотивам классического Land Rover Defender. Сама же Ineos даёт миру огромное количество нефтехимической продукции, при производстве которой одним из побочных продуктов является водород. Его логично было бы использовать как топливо в электрохимических генераторах на борту электромобилей, но опыта в разработке водородных силовых установок у Ineos нет, а у Hyundai есть. В свою очередь Hyundai заинтересована в дешёвом и доступном водороде, который помог бы ускорить распространение и коммерциализацию её водородных моделей (вслед за кроссовером корейцы намерены вывести на рынок водородный грузовик).

Hyundai Nexo

За две недели до объявления о сотрудничестве с Hyundai компания Ineos объявила о создании отдельного бизнеса по производству чистого водорода, то есть водорода, который получается не в результате техпроцессов по переработке нефти и газа, а в результате электролиза, на который тратится энергия из возобновляемых источников. В сентябре Ineos заключила крупный контракт в Бельгии на покупку электроэнергии с ветряков, установленных в Северном море. Эта энергия позволит Ineos сократить выбросы СО 2 более чем на миллион тонн в год, что равносильно тому, как если бы с дорог убрали 100 тысяч автомобилей. Ineos Automotive, к слову, на первых порах собирается выпускать в год всего по 25 тысяч внедорожников.



Ineos Grenadier

Ineos Grenadier сконструирован с прицелом на традиционные двигатели внутреннего сгорания (их будет поставлять BMW), но дни таких двигателей в Европе сочтены — Великобритания, например, запретит их уже в 2030 году. Стало быть, надо думать об альтернативных силовых установках, и в рамках совместной работы с Hyundai будет осуществлена попытка по имплантации силовой установки кроссовера Nexo во внедорожник Grenadier. Окажется ли она удачной и коммерчески перспективной, покажет время. Никаких долгосрочных обещаний Ineos и Hyundai друг другу пока не дают — мол, попробуем поработать вместе, а там посмотрим.