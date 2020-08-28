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Ineos покупает завод smart, внедорожник Grenadier переезжает во Францию

28.08.2020 376 0 0

Молодая британская компания Ineos Automotive, представившая этим летом рамный внедорожник Grenadier (идейный наследник классического Land Rover Defender), готовится к приобретению завода Daimler во французском Амбахе.

 

Ineos Grenadier — самая заметная автоновинка этого года в условной группе «начинающих производителей». Рамный внедорожник, сработанный нарочито грубо и старомодно, как, собственно, и классический LR Defender, вызвал большой ажиотаж среди любителей оффроуда, многие изъявили желание купить такую машину. В отличие от других стартапов Ineos Automotive не испытывает проблем с финансированием, так как за ней стоит богатая нефтехимическая компания Ineos британского миллиардера Джима Рэтклиффа, большого фаната олдскульных внедорожников. В разработке Grenadier участвовали опытные специалисты из Magna Steyr и MBTech, сейчас автомобиль проходит обширную программу испытаний и в 2021 году встанет на конвейер.

Изначально Ineos хотела купить для сборки своих внедорожников закрывающийся завод Ford в Бридженде (Юный Уэльс), при этом рамы и кузова для них должны были поступать из Португалии, где расположен местный филиал итальянской компании Carraro, что будет поставлять для Ineos Grenadier неразрезные мосты повышенной прочности.

В июле концерн Daimler выставил на продажу завод про производству smart во французском городе Амбах, что расположен на границе с Германией, и в Ineos сразу заинтересовались этим предложением — было объявлено, что компания рассматривает возможность приобретения площадки Daimler, так как она лучше подготовлена для сборки Grenadier и позволить сосредоточить весь производственный цикл в одном месте.

Напомним, что весной прошлого года Daimler отдал убыточную и не слишком успешную марку smart на поруки китайской компании Geely, производство всех будущих новинок этой марки будет налажено в Китае. Завод в Амбахе, существующий с 1997 года, занимался выпуском двухдверок fortwo (четырёхдверки forfour и родственные Renault Twingo собирают в Словении), и его ещё до сделки с китайцами начали готовить к производству более крупных моделей, а именно электрического кроссовера Mercedes-Benz EQB, дебют которого ожидается в этом году. Ради этого была проведена перепланировка и завезено новое оборудование, которое теперь достаточно оперативно можно будет перенастроить на выпуск Ineos Grenadier.

Daimler решил избавиться от завода в Амбахе в рамках собственной программы оптимизации расходов, а сборку Mercedes-Benz EQB теперь, по данным Automotive News Europe, наладят либо в немецком Раштатте либо в венгерском Кечкемете. Также издание сообщает, что переговоры между Ineos и Daimler вокруг завода в Амбахе проходят успешно, и уже нет никаких сомнений, что сделка будет заключена. Сейчас она проходит согласование с профсоюзом рабочих французского предприятия, который, разумеется, хочет, чтобы все 1000 человек из основного штата и 600 на предприятиях-смежниках благополучно трудоустроились в Ineos, что будет трудновато, так как у британцев не очень большие масштабы: они хотят делать всего по 25 тысяч машин в год. Но, полагаем, компромисс будет найден, так как для профсоюза в любом случае лучше, чтобы завод работал, а не был закрыт — в последнем случае все рабочие пошли бы на улицу…

В преддверии покупки завода во Франции внедорожники Ineos Grenadier поучаствовали в качестве машин сопровождения в легендарной велогонке Тур де Франс.

Для британского автопрома уход Ineos Automotive на материк плохая, но закономерная новость. Великобритания, как известно, уже в 2035 году хочет полностью запретить продажу новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей с ДВС, и производство олдскульных внедорожников с бензиновыми и дизельными моторами плохо согласуется со столь суровой экологической повесткой. Континентальная Европа, впрочем, тоже не слишком дружественно настроена к ДВС и со следующего года будет штрафовать автопроизводителей за избыточный СО2. Ineos Automotive к этому, видимо, готова и просто включит штрафы в стоимость своих машин — всё-таки штраф это не запрет. А в будущем, в случае чего, можно перебраться и в Америку, где недавно автопроизводителям, наоборот, ослабили экологическую удавку.

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