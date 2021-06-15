Land Rover готовит водородный Defender: быстрая заправка и вода на выходе

Jaguar Land Rover (JLR) планирует к 2036 году полностью перейти на электромобили, а к 2039 году стать полностью углерод-нейтральной компанией. Делать ставку исключительно на батарейные электромобили, как это делает концерн Volkswagen , британцы считают недальновидной стратегией и разрабатывают с нуля водородную силовую установку, которая обеспечит клиентам Land Rover привычный уровень потребительских качеств. Уже в этом году года JLR приступит к испытаниям водородной версии Defender и сегодня впервые показала его устройство.

Собственный водородный проект под названием Zeus компания Jaguar Land Rover запустила в прошлом году, который стал переломным по многим аспектам её существования. Пандемия COVID-19 обострила застарелые проблемы JLR, такие как нестабильное качество, плохие продажи легковых моделей Jaguar и отсутствие прибыли. В сентябре британскую компанию возглавил опытный французский менеджер Тьерри Боллоре (ранее руководил Renault) и затеял масштабные реформы. Согласно разработанному им плану Reimagine, марку Jaguar ждёт полное перерождение, которое означает отказ от всех прошлых разработок и уход в электромобильный лакшери-сегмент.

Марку Land Rover Боллоре решил развивать эволюционным путём: она ещё долго будет предлагать модели с ДВС, в том числе в составе plug-in гибридных силовых установок, но не за горами батарейные электрические SUV (их выпуск начнётся в 2024 году) и более перспективные водородные модели, избавленные от многих врождённых недостатков батарейных аналогов. Водородные электромобили легче батарейных, закачка водорода в баки занимает считанные минуты, запас хода на одной заправке сопоставим с таковым у дизельных машин и не зависит от климатических условий, если только речь не идёт об экстремальных морозах.

Главное препятствие на пути широкого распространения водородных машин — это слабо развитая инфраструктура заправок, и прогноз самой компании JLR на этот счёт довольно скромный: она ожидает, что к 2030 году в мире будет 10 000 водородных АЗС и 10 млн водородных машин на дорогах. На самом деле, если правительства развитых стран будут упорствовать в зелёной доктрине и в форсировать перевод на электротягу всех коммерческих автомобилей, то водородная инфраструктура будет развиваться стремительными темпами, потому что батарейные технологии для «озеленения» грузовых перевозок пока недостаточно совершенны.

Разработкой водородных машин сегодня занимаются BMW, GM, Great Wall, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Stellantis, Toyota и десятки стартапов, в том числе главный конкурент Land Rover — компания Ineos Automotive, готовящая к выпуску внедорожник по мотивам классического, рамного Defender. Открыто против водорода сегодня выступают только Volkswagen и Tesla, они решили сосредоточить все свои усилия и инвестиции на батарейных электромобилях.

Сегодня JLR показала устройство прототипа водородного Defender, натурные испытания которого начнутся в этом году. Разработка частично финансируется некоммерческой организацией Advanced Propulsion Center, созданной правительством Великобритании, то есть власти заинтересованы в развитии таких машин и готовы их поддерживать. В качестве технологических партнёров заявлены компании Delta Motorsport, AVL и Marelli Automotive Systems.



Как видно из схемы, электрохимический генератор и передний электромотор заняли место ДВС под капотом. Водород хранится под высоким давлением в двух баллонах: один установлен продольно на месте АКП, а второй поперечно перед задним мостом. Компактная буферная АКБ расположена поперечно перед вторым баллоном. Задние колёса вращает отдельный электромотор, над которым можно разглядеть блок силовой электроники. Идущая от электрохимического генератора выхлопная труба нужна для слива вода, получающейся в результате «сгорания» водорода и выделения энергии из этой реакции.



Технические характеристики силовой установки пока не разглашаются, равно как и сроки появления водородных Ленд Роверов у дилеров, но, судя по тому, что прогноз по водородной инфраструктуре привязан к 2030 году, розничные продажи начнутся до этой даты.

