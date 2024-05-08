Обновлённый Land Rover Defender: более мощный дизель и спецверсия Sedona Edition

Продажи посвежевшего внедорожника британской марки уже стартовали в Европе, до других рынков эта новинка доберётся позже.

Британский автопроизводитель в прошлом году принял решение создать три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дальнейшем Defender объединит несколько разных моделей, общим для которых станет «угловатый» стиль и внедорожные возможности. Так, на сегодняшний день продолжается разработка младшей модели Defender, которая получит полностью электрическую «начинку». Пока что в линейке один представитель – актуальный Defender с ДВС.

На фото: обновлённый Land Rover Defender 90 1 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 90 2 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 90 3 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 90 4 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 90 5 / 5

Теперь в компании рассказали об изменениях, которые получила посвежевшая версия Land Rover Defender. Экстерьер корректировок не получил, а над интерьером разработчики постарались. Так, для модификации Defender 130 предлагается пара капитанских кресел в качестве второго ряда. Эти сидения имеют функции подогрева и вентиляции, новые подголовники, подлокотники и подстаканники.



На фото: обновлённый Land Rover Defender 110 1 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 110 2 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 110 3 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 110 4 / 5 На фото: обновлённый Land Rover Defender 110 5 / 5

Передние кресла обновленного внедорожника (во всех версиях) тоже получили обогрев, вентиляцию, новые подголовники, а также электрорегулировку в 14 положениях и функцию памяти настроек. Кроме того, подогрев имеется и в третьем ряду сидений варианта Defender 130. Ещё внедорожник получил иные материалы для отделки салона (с использованием кожи и шерстяной ткани), а также новые карманы для хранения мелочей. Обивка потолка выполнена либо из светлой, либо из тёмной замши.



На фото: Land Rover Defender Sedona Edition 1 / 3 На фото: Land Rover Defender Sedona Edition 2 / 3 На фото: Land Rover Defender Sedona Edition 3 / 3

В гамме посвежевшего Defender появилась спецверсия Sedona Edition, она доступна только варианту с индексом 110 и будет предлагаться для заказа в течение всего одного года. Исполнение, в основу которого легла комплектация X-Dynamic HSE, получило название в честь города, расположенного в штате Аризона (США) и окружённого скальными останцами красного цвета. Кузов у такого варианта имеет соответствующий оттенок, а также дополнен чёрными элементами, включая название модели, решётку радиатора и 22-дюймовые колёсные диски.



На фото: обновлённый Land Rover Defender 130 1 / 3 На фото: обновлённый Land Rover Defender 130 2 / 3 На фото: обновлённый Land Rover Defender 130 3 / 3

Ещё обновление затронуло моторную гамму Land Rover Defender. Так, на смену версии D300 пришёл вариант D350, который оснащается 3,0-литровым шестицилиндровым дизельным мотором. Его отдача составляет 350 л.с., а максимальный крутящий момент – 700 Нм, что на 50 л.с. и на 50 Нм больше по сравнению с дореформенной версией.



На фото: салон обновлённого Land Rover Defender 130 1 / 4 На фото: салон обновлённого Land Rover Defender 130 2 / 4 На фото: салон обновлённого Land Rover Defender 130 3 / 4 На фото: салон обновлённого Land Rover Defender 130 4 / 4

Продажи посвежевшего внедорожника британской марки уже стартовали в Европе, до других рынков эта новинка доберётся позже. Актуальная стартовая цена Land Rover Defender 90 в Великобритании на сегодняшний день составляет 58 310 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 6,6 миллиона рублей по текущему курсу), за вариант с индексом 110 просят не менее 60 470 фунтов стерлингов (порядка 6,9 млн рублей), а модификация 130 обойдется как минимум в 81 585 фунтов стерлингов (около 9,3 млн рублей).



Напомним, в дальнейшем семейство Defender пополнится за счёт флагманской версии с бензиновым двигателем V8 объёмом 4,4 литра: такой вариант получил название Octa.