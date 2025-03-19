Volkswagen и Audi могут выпустить новые внедорожники на рамной платформе Scout

В случае если проектам будет дан «зелёный свет», такие SUV немецких брендов появятся не раньше начала 2030-х. Их производство могут наладить на американском заводе концерна.

О том, что Volkswagen решил возродить бренд Scout для американского рынка, стало известно в 2022 году, а презентация двух первых моделей марки прошла в конце октября 2024-го. Речь идёт о пикапе Terra и внедорожнике Traveler, которые предложат как в виде электромобилей, так и с plug-in гибридными силовыми установками типа range extender. Отметим, изначально предполагалось, что вернувшийся бренд будет полностью «зелёным», но ситуация на рынке внесла свои коррективы.

На фото: пикап Scout Terra и внедорожник Traveler

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинки построены на оригинальной рамной платформе, в создании которой приняли участие инженеры австрийской компании Magna Steyr (в списке их проектов в том числе разработка рамного внедорожника Ineos Grenadier). Как сообщает Autocar, «тележка» Scout может лечь в основу двух новых внедорожников, которые будут выпускаться под марками Volkswagen и Audi.

На фото: внедорожник Scout Traveler

По предварительным данным, Volkswagen может использовать рамную платформу Scout для выпуска серийного внедорожника, в основу которого может лечь концепт ID.Ruggdzz, который компания не демонстрировала широкой публике. Напомним, имя образовано от слова «rugged», что в переводе с английского означает «прочный», «надёжный». Ожидается, что такая новинка, в случае если проекту дадут «зелёный свет», сможет побороться за покупателей с внедорожником Land Rover Defender.

Напомним, о том, что у Volkswagen есть в планах выпуск большого электрического внедорожника, СМИ сообщали ещё в 2020-м. Тогда предполагалось, что соответствующая новинка может появиться в 2023 году. Однако после кадровых перестановок в VW планы изменились и проект был «отложен в стол». Теперь же, по данным британского издания, о нём вспомнили и решили пересмотреть, использовав уже имеющуюся в портфеле «тележку» Scout.

На фото: салон внедорожника Scout Traveler

Сообщается, что рамной платформой заинтересовались и в Audi: в Autocar отметили, что марка изучает возможность выпуска собственного большого полноприводного внедорожника с 2023 года. Подробностей об этом потенциальном проекте пока нет. Ожидается, что в конкуренты такой модели Audi могут «записать» внедорожник Lexus LX.

Сейчас дилеры в США уже принимают предзаказы на пикап Scout Terra и внедорожник Traveler, однако их серийный выпуск будет налажен только в 2027 году. Напомним, для этого концерн решил построить новый завод в штате Южная Каролина, его производственные мощности будут рассчитаны на выпуск до 200 000 машин в год, так что, скорее всего, предполагаемые новинки VW и Audi пропишутся здесь же. Правда, подождать, скорее всего, придётся как минимум до начала 2030-х годов.

Кстати, минувшей осенью сообщалось о том, что возрождённая марка Scout разрабатывает третью модель. Предполагается, что такая потенциальная новинка сможет побороться за клиентов на американском рынке с Ford Bronco и Jeep Wrangler.