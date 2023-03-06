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  • VW построит в США отдельный завод для выпуска внедорожников и пикапов Scout

VW построит в США отдельный завод для выпуска внедорожников и пикапов Scout

06.03.2023 90 0 0

Свежеобразованная компания Scout Motors, входящая в состав концерна Volkswagen, официально объявила о строительстве завода в США в штате Южная Каролина для выпуска семейства электрических внедорожников и пикапов под маркой Scout, старт производства намечен на 2026 год.

Компания Scout Motors была основана в прошлом году, с её помощью концерн VW хочет укрепить свои позиции в Северной Америке. С начала 60-х до начала 80-х годов в США имя Scout носило семейство внедорожников и пикапов компании International Harvester, которая в 1986 году в результате затяжного финансового кризиса была преобразована в Navistar International, а с 2020 года входит в состав концерна VW в рамках грузовой группы Traton (в эту же группу входят MAN и Scania).

Классический International Harvester Scout

В мае прошлого года концерн VW объявил о возвращении имени Scout на американский рынок в качестве самостоятельного бренда, под которым будут выпускаться электрические внедорожники и пикапы. Осенью прошлого года Scout Motors запустила официальный сайт и завела аккаунты в ключевых социальных сетях, тогда же появились слухи о поиске завода для производства новых Скаутов в США и подходящей платформы для них, теперь на сей счёт появилась официальная информация.

Рендеры будущего завода Scout Motors в штате Южная Каролина
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Рендеры будущего завода Scout Motors в штате Южная Каролина
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Рендеры будущего завода Scout Motors в штате Южная Каролина
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Итак, концерн Volkswagen решил построить для Scout Motors собственный завод, он разместится в небольшом городке Блайтвуд, что находится примерно в 30 км на севере от Колумбии — столицы штата Южная Каролина. Под строительство завода зарезервирован участок площадь 650 гектар, из них 445 гектар займёт непосредственно промышленная территория, закладка фундамента начнётся в середине текущего года, пуск завода намечен на конец 2026 года. Заявленная мощность нового предприятия — свыше 200 000 машин в год, штат — около 4000 человек, предполагаемый объём инвестиций — около 2 млрд долларов.

Automotive News со ссылкой на представителя Volkswagen Group of America сообщает, что завод в Блайтвуде предназначен только для выпуска электромобилей марки Scout. Прежде ходили слухи, что к Скаутам могут «подселить» электромобили Audi — немецкая премиальная марка сейчас тоже изучает возможности локализации производства в США.

Тизер новых моделей Scout

Слухи о том, что у внедорожников и пикапов Scout нового поколения будет покупная платформа (Volkswagen вёл на сей счёт переговоры с Magna и Foxconn), не подтвердились: свежий пресс-релиз от Scout Motors сообщает, что у них будет платформа собственной разработки, ориентированная на высокие выносливость, грузоподъёмность и проходимость. Пока что новые Скауты существуют в публичном пространстве лишь в виде эскизов и тизеров, прототипы должны быть представлены в следующем году.

Официальные эскизы новых внедорожника и пикапа Scoutt

В свете появления Scout Motors с головного потребительского сайта Skoda предсказуемо исчезли кросс-версии Scout некоторых моделей (есть лишь одинокий кроссовер Kamiq в исполнении Scoutline), потому что внутри концерна VW не должно быть путаницы по поводу того, что такое Scout: теперь Scout — это строго американская марка. Экспортные перспективы электромобилей Scout пока никак официально не обозначены, хотя австралийцы уже сетуют на то, что праворульных Скаутов они, скорее всего, не увидят.

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