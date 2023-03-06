VW построит в США отдельный завод для выпуска внедорожников и пикапов Scout

Компания Scout Motors была основана в прошлом году, с её помощью концерн VW хочет укрепить свои позиции в Северной Америке. С начала 60-х до начала 80-х годов в США имя Scout носило семейство внедорожников и пикапов компании International Harvester, которая в 1986 году в результате затяжного финансового кризиса была преобразована в Navistar International, а с 2020 года входит в состав концерна VW в рамках грузовой группы Traton (в эту же группу входят MAN и Scania).
В мае прошлого года концерн VW объявил о возвращении имени Scout на американский рынок в качестве самостоятельного бренда, под которым будут выпускаться электрические внедорожники и пикапы. Осенью прошлого года Scout Motors запустила официальный сайт и завела аккаунты в ключевых социальных сетях, тогда же появились слухи о поиске завода для производства новых Скаутов в США и подходящей платформы для них, теперь на сей счёт появилась официальная информация.
Итак, концерн Volkswagen решил построить для Scout Motors собственный завод, он разместится в небольшом городке Блайтвуд, что находится примерно в 30 км на севере от Колумбии — столицы штата Южная Каролина. Под строительство завода зарезервирован участок площадь 650 гектар, из них 445 гектар займёт непосредственно промышленная территория, закладка фундамента начнётся в середине текущего года, пуск завода намечен на конец 2026 года. Заявленная мощность нового предприятия — свыше 200 000 машин в год, штат — около 4000 человек, предполагаемый объём инвестиций — около 2 млрд долларов.
Automotive News со ссылкой на представителя Volkswagen Group of America сообщает, что завод в Блайтвуде предназначен только для выпуска электромобилей марки Scout. Прежде ходили слухи, что к Скаутам могут «подселить» электромобили Audi — немецкая премиальная марка сейчас тоже изучает возможности локализации производства в США.
Слухи о том, что у внедорожников и пикапов Scout нового поколения будет покупная платформа (Volkswagen вёл на сей счёт переговоры с Magna и Foxconn), не подтвердились: свежий пресс-релиз от Scout Motors сообщает, что у них будет платформа собственной разработки, ориентированная на высокие выносливость, грузоподъёмность и проходимость. Пока что новые Скауты существуют в публичном пространстве лишь в виде эскизов и тизеров, прототипы должны быть представлены в следующем году.
В свете появления Scout Motors с головного потребительского сайта Skoda предсказуемо исчезли кросс-версии Scout некоторых моделей (есть лишь одинокий кроссовер Kamiq в исполнении Scoutline), потому что внутри концерна VW не должно быть путаницы по поводу того, что такое Scout: теперь Scout — это строго американская марка. Экспортные перспективы электромобилей Scout пока никак официально не обозначены, хотя австралийцы уже сетуют на то, что праворульных Скаутов они, скорее всего, не увидят.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться