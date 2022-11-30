Концерну VW для запуска внедорожников Scout нужна чужая платформа: Foxconn или Magna?

Под маркой Scout концерн Volkswagen собирается с 2026 года выпускать в США брутальные электрические пикапы и внедорожники, но, похоже, самостоятельно потянуть этот амбициозный проект немцы не в состоянии и ищут опытных партнёров: по слухам, идут переговоры с уже обосновавшимся в США тайваньским Foxconn и опытной по части разработки внедорожников канадской компанией Magna.

Имя Scout в Северной Америке прекрасно понят и любят — так назывался дебютировавший в 1961 году рамный внедорожник компании International Harvester, у которого было два полноценных поколения и множество кузовов, в том числе пикап с крышей и без крыши. В Европе Scout известен через швейцарскую фирму Monteverdi: на базе второго поколения Scout она выпускала премиальный внедорожник Safari — аналог «первого» Range Rover.

International Harvester Scout последнего, 1980 года выпуска

В 1980 году в результате управленческого кризиса в компании International Harvester производство семейства Scout прекратилось. В 1986 году после болезненной реструктуризации компания была переименована Navistar International, с 2020 года она входит в состав концерна VW, а сегодня — в его дочернюю группу Traton вместе с грузовыми марками MAN и Scania. Долгие годы имя Scout лежало в архиве VW и использовалось лишь для обозначения кросс-версий моделей Skoda, то есть было оторвано от исторического контекста.



Официальный эскиз несостоявшегося брутального электрического внедорожника под маркой Volkswagen

Примерно в 2018 году руководство VW задумало выпустить хардкорный электрический внедорожник под собственной маркой, то есть Volkswagen, в 2019 году даже были опубликованы его официальные эскизы, оффроудную новинку планировалось вывести на рынок в 2021 году, но тут внезапно случился COVID-19 и масса сопутствующих неприятностей, из-за которых проект был заморожен.



Официальные эскизы новых внедорожника и пикапа Scoutt

Разморозка произошла весной этого года, при этом концепция заметно изменилась: было решено выводить на рынок брутальный внедорожник не под маркой Volkswagen, а под маркой Scout, что вполне разумно, так как в Америке Volkswagen не ассоциируется с внедорожниками, а марка Scout для таких машин — то, что нужно. Более того, Scout впервые станет самостоятельным электромобильным брендом под крылом VW, у него будет полноценный модельный ряд разнообразных внедорожников и пикапов, их выпуск планируется начать в США в 2026 году.

Изначальный проект электрического внедорожника под маркой Volkswagen предполагал, что для него разработают специальную версию модульной платформы MEB, но по каким-то причинам эта версия свет так и не увидела — в октябре выяснилось, что модели Scout платформу MEB не получат, вместо неё будет некая другая платформа. В арсенале VW никакой другой платформы для брутальных электрических внедорожников и пикапов нет, поэтому неудивительно, что начались поиски подходящей «тележки» на стороне: немецкое бизнес-издание Automobilwoche вчера сообщило со ссылкой на инсайдеров, что VW ведёт переговоры с Foxconn и Magna о возможном сотрудничестве по части разработки и производства моделей Scout.

Из двух вышеназванных потенциальных партнёров Magna представляется оптимальным выбором. Её австрийский филиал Magna Steyr, во-первых, имеет 40 с лишним лет опыта производства и совершенствования конструкции Mercedes-Benz G-класса, здесь же ведётся разработка полностью электрической версии немецкого внедорожника и выпускаться он будет там же, где и «углеводородные» собратья, — на заводе Magna Steyr в австрийском Граце.

Во-вторых, филиал Magna Steyr стал главным подрядчиком в разработке брутального британского внедорожника Ineos Grenadier.

В-третьих, у Magna Steyr есть собственная гибкая электромобильная платформа, на которую два года назад переехал американский электрический кроссовер Fisker Ocean — его серийное производство началось 17 ноября этого года на заводе в Граце.

В-четвёртых, Magna подумывает о строительстве собственного завода в США, но для этого ей нужны гарантированные контракты на сборку — Volkswagen своими Скаутами вполне мог бы такой завод частично либо полностью загрузить: немецкий конерн рассчитывает выпускать по 250 тысяч электромобилей Scout в год.

В свою очередь тайваньский Foxconn известен как один из крупнейших в мире производителей электроники и как главный подрядчик по сборке техники американской компании Apple, в том числе легендарных «айфонов». Два года назад Foxconn заявил о своих амбициях в автобизнесе и представил собственную модульную электромобильную платформу MIH с открытым исходным годом, то есть с прицелом на OEM-поставки. Под брендом Foxtron, учреждённым совместно с Yulon Motor (этой тайваньской компании принадлежит известная в России марка Luxgen), Foxconn уже представил несколько новинок.

В прошлом году Foxconn купил у неудачливого американского стартапа Lordstown Motors крупный автозавод в Лордстауне (США, штат Огайо), который раньше принадлежал General Motors. Часть этого завода теперь арендует компания-продавец, то есть Lordstown Motors (в сентябре начато штучное производство электрических пикапов Lordstown Endurance), другую часть Foxconn будет использовать для контрактной сборки: в 2024 году в Лордстауне начнётся выпуск недорогого электрического кроссовера Fisker Pear, здесь же пропишется первая модель стартапа Indi EV — электрический кроссовер Indi One. В каком качестве Foxconn заинтересовал концерн Volkswagen в привязке к проекту Scout, неизвестно — то ли в качестве производственного партнёра, то ли в качестве технологического, то ли в качестве того и другого. Факт переговоров их участники комментировать решительно отказываются.

В рамках альянса Ford спроектировал для Volkswagen пикап Amarok второго поколения, а Volkswagen предоставил компании Ford платформу MEB для двух будущих кроссоверов в Европе. Отдельным фронтом идёт совместная работа по разработке и производству «каблучков» и фургонов, но проект Scout, похоже, находится за пределами интересов альянса.

Добавим, что концерн Volkswagen с 2020 года состоит в альянсе с компанией Ford, у которой и компетенций по части разработки внедорожников предостаточно, и есть огромные производственные мощности в США, Канаде и Мексике, но почему-то слухов о переговорах по проекту Scout между VW и Ford нет — возможно потому, что американская компания не хочет иметь у себя на родине мощного конкурента в лице Scout.

