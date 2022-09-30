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Lordstown Motors начала выпуск пикапа перед возможным крахом в следующем году

30.09.2022 24 0 0

Многострадальный электромобильный стартап из американского штата Огайо отчитался о начале серийного выпуска пикапа Lordstown Endurance. Повод для радости? Не совсем: темпы производства пока ничтожные, собраны две машины, на днях соберут третью, до конца этого года планируют собрать 50. Ну а следующий год может вообще стать для молодой компании последним — денег на счетах осталось мало, время для вывода на рынок Endurance упущено, конкуренты оказались более расторопными.

 

Компанию Lordstown Motors основал в 2018 году американский предприниматель Стив Бёрнс, он планировал первым вывести на рынок электрический пикап под называнием Endurance, ради чего купил в 2019 году у корпорации General Motors ненужный ей завод городе Лордстаун (штат Огайо) мощностью 600 тысяч машин в год. Производство Endurance планировалось начать уже в конце 2020 года, но, как это часто бывает у стартапов, график поехал, а пандемия COVID-19 создала дополнительные трудности.

Весной 2021 года инвестиционная компания Hindenburg Research опубликовала собственное расследование, в котором обвинила Бёрнса и его компанию в мошенничестве, а именно в обмане инвесторов по поводу реального количества заказов на Endurance: оказалось, что вместо заявленных «более 100 тысяч заказов» у Lordstown Motors нет ни одного крупного контракта. Расследование вызвало скандал, инвесторы от Lordstown Motors отвернулись, Бёрнс покинул компанию, а её новое руководство из-за бедственного финансового положения решило продать завод в Лордстауне тайваньскому IT-гиганту Foxconn, который сейчас стремительно входит в автобизнес. Теперь Lordstown Motors арендует часть своего бывшего завода у Foxconn и вчера выпустила пресс-релиз о том, что собрала наконец два первых серийных Endurance.

На днях компания обещает собрать третий серийный экземпляр Endurance из первой партии в 500 машин, из них 50 планируется изготовить до конца текущего года, 450 — в первой половине 2023 года. Ну а дальше — как пойдёт: денежки, полученные от Foxconn за завод, на исходе, нынешний президент и гендиректор Lordstown Motors Эдвард Хайтауэр будет пытаться найти новых инвесторов, при этом аудиторы Комиссии по ценным бумагам и биржам США высказывают сомнения в том, что компания сможет продолжить работу в 2023 году…

В общем, ожидания мрачные. Стать первой на рынке электрических пикапов у компании Lordstown Motors не вышло, в этот сегмент уже бодро вошли Ford, GM и куда более успешный стартап Rivian, причём загруженный под завязку заказами Rivian испытывает большие трудности с масштабированием производства.

Что с заказами у Lordstown Motors, непонятно, приём заявок на сайте компании не ведётся. Более того, с сайта убраны все технические характеристики Endurance и его цена. Прежде сообщалась, что Lordstown Endurance будет стоить от 55 тысяч долларов, что силовая установка состоит из четырёх мотор-колёс совокупной мощностью 608 л.с., ёмкость встроенной в раму батареи — 109 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 250 миль (402 км), разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 5,5 с, максимальная скорость — 128 км/ч.

В случае ликвидации Lordstown Endurance её бывший завод продолжит жить, у Foxconn на него большие планы: например, в 2024 году здесь на контрактной основе будет запущен в производство недорогой электромобиль Pear калифорнийского стартапа Fisker.

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