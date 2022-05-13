Fisker показал бюджетный кроссовер Pear с необычным дизайном, сборку наладят в США

Pear — это аббревиатура, расшифровывающаяся как Personal Electric Automotive Revolution, что в переводе означает «персональная электрическая автомобильная революция». Расшифровка, если честно, выглядит высосанной из пальца, и куда большее отношение к действительности имеет попытка Фискера перенести бизнес-модель компании Apple в автобизнес, что означает крутой дизайн в сочетании с покупными комплектующими и контрактной сборкой. Pear, если рассматривать его как цельное слово, переводится на русский как «груша», а Apple – как «яблоко». Противопоставить на рынке «яблоки» и «груши» — вполне рабочая маркетинговая идея. Apple в ближайшие годы тоже хочет выйти на рынок электромобилей.

Первый эскиз Pear Хенрик Фискер опубликовал ещё в марте прошлого года, в мае того же года он заключил партнёрство с тайваньским технологическим гигантом Foxconn, который, к слову, является главным сборщиком смартфонов Apple. В октябре Foxconn объявил о том, что покупает у неудачливого электромобильного стартапа Lordstown Motors завод в американском штате Огайо мощностью 600 тысяч машин в год и на контрактной основе организует на нём сборку Fisker Pear. Старт производства Pear намечен на 2024 год, плановый объём производства этой модели — 250 тысяч штук в год! Это очень амбициозная цифра для компании, которая пока ещё не вывела на рынок ни одной модели, причём в пресс-релизе Fisker сказано, что на такую мощность планируется выйти сразу после пуска конвейера, а не в течение нескольких лет.

Свежий тизер Fisker Pear проливает свет на некоторые детали этой модели: мы видим передок в стиле кроссовера Fisker Ocean (он должен стать первой серийной моделью компании, производство начнётся в ноябре этого года на заводе Magna Steyr в австрийском Граце), но с более замысловатой светодиодной «оптикой», выпуклые колёсные арки, крупные колёса, овальный контур бокового остекления и полусферическое лобовое стекло. Габаритная длина машины составит около 4,5 м, салон будет 5-местным, а багажник предложит некую нестандартную схему трансформации. Тип кузова не указан, но судя по тизеру, Pear — это нечто среднее между хэтчбеком и кроссовервом, ближайшими аналогами представляются Kia Soul и Chevrolet Bolt EUV.



Fisker Ocean

Подробностей о технике Fisker Pear пока нет, но несложно догадаться, что за основу будет взята модульная платформа MIH с открытым исходным кодом, которую Foxconn представил ещё в 2020 году. На этой же платформе Foxconn будет делать собственное семейство «электричек».



Заявленная цена в 29 900 долларов кажется весьма привлекательной, особенно с учётом американской федеральной скидки в 7500 долларов для начинающих производителей электромобилей. Чтобы получить Pear из первых партий, нужно оформить заявку на сайте компании и отправить ей депозит в размере 250 долларов. Для сравнения скажем, что Chevrolet Bolt EUV стоит сейчас в США от 33 500 долларов, и свою квоту на федеральные скидки корпорация GM уже исчерпала, равно как и компания Tesla. Последняя, к слову, проект собственной компактной модели заморозила.

Fisker Ronin

Pear должен стать второй серийной моделью Fisker после вышеупомянутого кроссовера Ocean, который крупнее и дороже «груши» (габаритная длина — 4775 мм, цена — от 37 499 долларов). На прошлой неделе Фискер анонсировал третью модель — полноприводный электрический трёхмоторный четырёхместный четырёхдверный кабриолет Ronin, который сможет проехать на одной зарядке около 1000 км и разогнаться до 100 км/ч за 2 с. Производство Ronin должно начаться в 2024 году после Pear, но место производства пока не названо.



Добавим, что Хенрик Фискер прежде не раз менял свои планы, а его предыдущая одноимённая компания — Fisker Automotive — прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и сегодня называется в Karma Automotive.

