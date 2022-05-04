Для погонь и наслаждений: Fisker анонсировал дальнобойное электрическое купе Ronin

Fisker Inc. — вторая по счёту именная компания Хенрика Фискера, основанная в 2016 году. Первая, называвшаяся Fisker Automotive, прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и сегодня называется в Karma Automotive, ну а Fisker Inc. за свою короткую историю несколько раз меняла планы и пока не выпустила ни одной серийной модели. Первенцем должен стать электрический кроссовер Fisker Ocean — старт его производства на заводе Magna Steyr в австрийском Граце запланирован на ноябрь этого года.
В первом квартале 2024 года в серию пойдёт некая условно бюджетная модель PEAR с неким революционным дизайном, которая будет стоить около 30 тысяч долларов в базовой комплектации, её выпуск наладят в американском штате Огайо на бывшем заводе Lordstown Motors, который теперь принадлежит тайваньскому IT-гиганту Foxconn.
Третьей моделью, как сегодня выяснилось, станет купе Ronin, названное так в честь культового боевика «Ронин» американского режиссёра Джона Франкенхаймера. Этот фильм выше в прокат в 1998 году и заслуженно считается одним из самых выдающихся по части автомобильных погонь. Название, вероятно, намекает на недюжинные динамические качества купе, которое на самом деле будет купеобразным четырёхдверным седаном.
Фискер обещает, что у дверей Ronin будет очень необычная кинематика открытия/закрытия. Салон будет отделан экологически чистыми материалами, полученными из вторсырья. Запас хода на одной зарядке превысит 885 км. Аккумуляторная батарея будет интегрирована в силовую структуру кузова, а сам кузова получит активные аэродинамические элементы. Разработка Ronin будет вестить в британском техническом центре компании Fisker Magic Works. Других подробностей пока нет, а в качестве иллюстрации предлагается единственный тизер.
Судя по всему, Ronin — это эволюция проекта E-Motion, который Фискер представил в 2018 году. Предполагалось, что E-Motion станет первой моделью компании Fisker Inc. и поразит мир не только необычными дверьми, но и революционной твердотельной батареей. Увы, батарея у Фискера не получилась, проект E-Motion был заморожен и вот теперь переродился в Ronin.
Четвёртая модель Fisker ожидается в 2025 году, её формфактор пока не утверждён (ранее предполагалось, что это будет пикап Alaska на базе кроссовера Ocean). К 2027 году Fisker хочет выпустить свой первый миллион электромобилей, а к 2030 году достичь объёма производства в миллион машин в год.
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