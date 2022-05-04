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  • Для погонь и наслаждений: Fisker анонсировал дальнобойное электрическое купе Ronin

Для погонь и наслаждений: Fisker анонсировал дальнобойное электрическое купе Ronin

04.05.2022 124 0 0

Американский электромобильный стартап Fisker Inc., возглавляемый датским дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, анонсировал третью модель — четырёхдверное купе, которое сможет проехать свыше 885 км на одной зарядке. Прототип будет представлен в августе 2023 года, серийное производство начнётся во второй половине 2024-го.

 

Fisker Inc. — вторая по счёту именная компания Хенрика Фискера, основанная в 2016 году. Первая, называвшаяся Fisker Automotive, прогорела, была продана китайскому производителю автомобильных комплектующих Wanxiang и сегодня называется в Karma Automotive, ну а Fisker Inc. за свою короткую историю несколько раз меняла планы и пока не выпустила ни одной серийной модели. Первенцем должен стать электрический кроссовер Fisker Ocean — старт его производства на заводе Magna Steyr в австрийском Граце запланирован на ноябрь этого года.

Fisker Ocean

В первом квартале 2024 года в серию пойдёт некая условно бюджетная модель PEAR с неким революционным дизайном, которая будет стоить около 30 тысяч долларов в базовой комплектации, её выпуск наладят в американском штате Огайо на бывшем заводе Lordstown Motors, который теперь принадлежит тайваньскому IT-гиганту Foxconn.

Третьей моделью, как сегодня выяснилось, станет купе Ronin, названное так в честь культового боевика «Ронин» американского режиссёра Джона Франкенхаймера. Этот фильм выше в прокат в 1998 году и заслуженно считается одним из самых выдающихся по части автомобильных погонь. Название, вероятно, намекает на недюжинные динамические качества купе, которое на самом деле будет купеобразным четырёхдверным седаном.

Fisker Ronin

Фискер обещает, что у дверей Ronin будет очень необычная кинематика открытия/закрытия. Салон будет отделан экологически чистыми материалами, полученными из вторсырья. Запас хода на одной зарядке превысит 885 км. Аккумуляторная батарея будет интегрирована в силовую структуру кузова, а сам кузова получит активные аэродинамические элементы. Разработка Ronin будет вестить в британском техническом центре компании Fisker Magic Works. Других подробностей пока нет, а в качестве иллюстрации предлагается единственный тизер.

Fisker E-Motion
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Fisker E-Motion
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Судя по всему, Ronin — это эволюция проекта E-Motion, который Фискер представил в 2018 году. Предполагалось, что E-Motion станет первой моделью компании Fisker Inc. и поразит мир не только необычными дверьми, но и революционной твердотельной батареей. Увы, батарея у Фискера не получилась, проект E-Motion был заморожен и вот теперь переродился в Ronin.

Четвёртая модель Fisker ожидается в 2025 году, её формфактор пока не утверждён (ранее предполагалось, что это будет пикап Alaska на базе кроссовера Ocean). К 2027 году Fisker хочет выпустить свой первый миллион электромобилей, а к 2030 году достичь объёма производства в миллион машин в год.

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