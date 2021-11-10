Электромобиль Apple: рендеры на основе патентных заявок

В Сети опубликована очередная попытка визуализации будущего электромобиля Apple. Его официальный дизайн, разумеется, наглухо засекречен, но Apple вынуждена оформлять на свою чудо-машину массу патентов, а в них содержится описание отдельных элементов электромобиля. Суммируя эти описания, можно составить довольно целостное, хотя и приблизительное представление об «эпл-каре», который, судя по всему, будет выполнен в формате купеобразного кроссовера.

Apple никогда не делала официальных заявлений о намерениях заняться автобизнесом, но в современном мире с его «цифровой прозрачностью» держать в тайне такой масштабный проект невозможно — слишком большое число людей в него вовлечено, причём не только в самой компании Apple, но и на стороне потенциальных поставщиков и подрядчиков — они, как правило, и являются источниками информационных утечек.

Первую попытку разработать собственный электромобиль компания Apple предприняла в период с 2014 по 2016 годы с намерением приступить к производству в 2020 году, но этот проект, получивший неофициальное имя Titan, заглох — команду разработчиков распустили, оставили только тех, кто занимался системой автономного вождения.

Слухи о второй попытке появились в декабре прошлого года и к январю 2021-го стали совсем уж явными, так как Apple вступила в переговоры с крупными автоконцернами о возможном партнёрстве. Наиболее вероятным «яблочным» союзником называлась корейская Hyundai Motor Group, переговоры между сторонами зашли довольно далеко, обсуждались конкретные объёмы (до 400 тысяч шт. в год) производства электромобилей Apple на заводе Kia в американском городе Вест-Пойнт (штат Джорджия), но в итоге сделка сорвалась, причём по инициативе корейской стороны — боссы Hyundai в итоге посчитали Apple конкурентом, а не союзником. Переговоры «яблочной» компании с Nissan и Toyota тоже ни к чему не привели и в итоге она вернулась к формату полностью самостоятельной разработки, для чего переманила к себе гендиректора электромобильного стартапа Canoo Ульриха Кранца, который прежде 30 лет проработал в BMW и руководил разработкой моделей i3 и i8.

По слухам, серийный электромобиль Apple увидит свет не раньше 2024 года, более вероятно — в 2025-2026 годах. С таким временным заделом можно предположить, что финальный дизайн «эпл-кара» ещё не утверждён, но, конечно, на уровне технического задания электромобиль Apple уже существует, а патентные свидетельства описывают отдельные его элементы. Их собрала воедино британская лизинговая компания Vanarama, активно педалирующая тему электромобилей, и представила своё видение «эпл-кара» — с правым, как и положено островитянам, рулём.



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Электромобиль Apple в представлении британцев будет купеобразным кроссовером без центральных стоек кузова и с задними дверьми, открывающимися против основного хода машины. Большая площадь остекления обеспечит прекрасную обзорность по всем направлениям. Цвет кузова — матовый белый, как у «айфонов» четвёртого поколения. Дерные ручки — в стиле кнопок iPhone. Радиаторная решётка имеет такой же орнамент, как вентиляционная решётка у рабочих станций Mac Pro.



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В салоне мы видим большую бесшовную сенсорную панель во всю ширину салона (аналог мерседесовского «табло» MBUX Hyperscreen) и четыре индивидуальных ковшеобразных кресла с шарнирным креплением, позволяющим поворачивать их на любой угол и принимать седокам полулежащую позу — предполагается, что «эпл-кар» будет снабжён полным автопилотом, то есть водителю не придётся следить за дорогой и можно будет поспать в дороге или посвятить время общению с близкими.



Шпионские снимки раннего прототипа электромобиля Apple 1 / 3 Шпионские снимки раннего прототипа электромобиля Apple 2 / 3 Шпионские снимки раннего прототипа электромобиля Apple 3 / 3

Любопытно, что визуализация от Vanarama практически никак не противоречит шпионским снимкам раннего прототипа электромобиля Apple, котрые публиковали китайские СМИ в 2016 году — машина в ливрее такси тоже выглядит как купеобразный кроссовер с большой площадью остекления. Ну а каким будет «эпл-кар» на самом деле, мы узнаем ещё нескоро, да и то при условии, что Apple в какой-то момент вновь не решит завязать с автобизнесом.

