Автомобиль Apple: компания намерена самостоятельно разработать электрокар

Американский IT-гигант продолжает политику «скрытности» в вопросе развития в сфере автомобильного бизнеса. Пока что официальных заявлений о проекте по разработке электромобиля под названием Titan в компании не делали. О нём ещё в 2014 году рассказали СМИ, правда, уже 2016-ом появилась информация о том, что проект «заглох». Затем, в 2018 году, заговорили о возрождении идеи по выпуску электрокара Apple, а в активную фазу она перешла, судя по всему в начале текущего года.



Сейчас сообщается, что корпорация, занимающаяся выпуском гаджетов и программного обеспечения, продолжает развивать проект собственного электромобиля. По сведениям корейского издания Maeil Business Newspaper, теперь компания Apple намерена разработать свой первый автомобиль полностью самостоятельно, то есть без партнёрства со сторонними компаниями.



Предполагается, что к этому решению IT-гиганта подтолкнули неудачные переговоры с несколькими автопроизводителями, к ним относятся Hyundai, Nissan, Magna, а также (совсем недавно) Toyota. Так, в начале этого месяца Apple пообщался с руководством Тойоты, планируя использовать её аккумуляторы.

Все перечисленные компании оказались не заинтересованы в подобном совместном проекте. Стоит отметить, что изначально Apple планировала разработать свой «зелёный» электрокар самостоятельно, однако позже в корпорации решили всё-таки найти партнёра. Так что теперь IT-гигант, по сути, просто вернулся к первоначальному плану. Искать следующую компанию, которая, возможно, заинтересуется проектом, в компании не стали.



По данным издания, в настоящий момент Apple восстанавливает свой центр разработки транспортных средств, кроме того, происходит обработка документов, которые требуются IT-гиганту для заключения необходимых контрактов с поставщиками. Откладывать реализацию проекта снова в корпорации не стали, так как, вероятно, сроки уже поджимают, при этом, как добавили в компании, «автомобильный рынок быстро меняется».



Предполагается, что Apple не планирует далеко уходить от своего первоначального плана: речь идёт о разработке высокотехнологичного электромобиля с рядом функций для автономного вождения. Предполагается, что корпорации понадобится ещё около четырёх лет до полноценного выхода собственного «зелёного» автомобиля на рынок.



Как сообщает американское подразделение motor1.com, по прогнозам, после того, как электрокар Apple поступит в продажу (вероятно в 2025-2026 годах), клиенты купят около 1,5 млн таких машин к 2030 году.



В начале минувшего лета стало известно о том, что для будущего электромобиля Apple нашли разработчика: предполагалось, что им станет Ульрих Кранц, который ранее был во главе подразделения BMW i EV, а также являлся соучредителем калифорнийского электромобильного стартапа Canoo. Помимо этого, в течение недолгого времени он занимал кресло главного технического директора компании Faraday Future.

