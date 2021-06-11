«Яблочный» автомобиль: разрабатывать электрокар Apple будет создатель BMW i3

Скрытность всегда отличала IT-гигант в вопросе информирования общественности о развитии в сфере автомобильного бизнеса. Так, официальных заявлений об электромобильном проекте Titan американская компания не делала. Напомним, о нём СМИ рассказали в 2014 году, однако уже 2016-ом стало известно, что проект «заглох». Информация о возрождении идеи по выпуску собственного электрокара также появилась благодаря неофициальным источникам, о проекте сообщалось в 2018 году. При этом активно заниматься им начали, судя по всему, только в начале этого года.



Ранее в Сети появились данные о том, что компания намерена подписать соглашение с Hyundai. Сделка предполагала контрактную сборку электромобилей Apple на заводе Kia, который располагается в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия, США). Машины должны были выпускать в объёме до 400 тыс. в год, старт производства планировался на 2024 год. Однако в итоге договор о партнёрстве так и не был заключён: переговоры сорвались.

Несмотря на это, работа над проектом, судя по всему, продолжается. Так, по данным Bloomberg, для будущего электромобиля Apple нашёлся разработчик: его роль исполнит Ульрих Кранц, который ранее был во главе подразделения BMW i EV, а также являлся соучредителем калифорнийского электромобильного стартапа Canoo. Кроме того, в течение недолгого времени он занимал кресло главного технического директора компании Faraday Future.



На фото: BMW i3

Отметим, в ходе работы в баварской компании Ульрих Кранц, в частности занимался разработкой первого серийного электрокара бренда – BMW i3. Напомним, его выпуск был налажен в 2013 году, но сейчас жизненный цикл хэтчбека подходит к концу. Как отмечали ранее, он покинет рынок в первой половине 2022 года. Кстати, название впоследствии отдадут другой модели – полностью электрической модификации BMW 3 series.

Пока что не совсем ясно, какую именно роль Ульрих Кранц будет играть в развитии проекта, однако сообщается, отчитываться ему придётся перед Дугом Филдом, руководителем Project Titan, который ранее занимался разработкой и производством электрокара Tesla Model 3. Отметим, этой модели американского бренда удалось нарастить продажи на домашнем рынке даже во время «ковидного» 2020-го: американские дилеры реализовали 167 500 единиц, что на 5,4% больше в 2019 году.



Как сообщает информационное агентство, ссылающееся на внутренние источники в Apple, Ульрих Кранц ещё в апреле покинул стартап Canoo и в течение последних нескольких недель занимается работой на новом месте в Калифорнии – речь, вероятно, идёт о разработке будущего электромобиля Apple. Никаких технических сведений об этой новинке пока нет.

Ранее стало известно о том, что корпорация Apple уже близка к подписанию соглашения о создании совместного предприятия с LG Magna e-Powertrain. Ожидается, что в рамках партнёрства будущий электрокар американской компании обзаведётся «зелёной» «начинкой», а также будет выпущена пробная партия машин, которые используют для оценки интереса потребителей.

