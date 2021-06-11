Бизнес ×
  • «Яблочный» автомобиль: разрабатывать электрокар Apple будет создатель BMW i3

«Яблочный» автомобиль: разрабатывать электрокар Apple будет создатель BMW i3

11.06.2021 54 0 0

Американская корпорация, занимающаяся выпуском гаджетов и программного обеспечения, продолжает развивать проект собственного электромобиля.

 

Скрытность всегда отличала IT-гигант в вопросе информирования общественности о развитии в сфере автомобильного бизнеса. Так, официальных заявлений об электромобильном проекте Titan американская компания не делала. Напомним, о нём СМИ рассказали в 2014 году, однако уже 2016-ом стало известно, что проект «заглох». Информация о возрождении идеи по выпуску собственного электрокара также появилась благодаря неофициальным источникам, о проекте сообщалось в 2018 году. При этом активно заниматься им начали, судя по всему, только в начале этого года.

Ранее в Сети появились данные о том, что компания намерена подписать соглашение с Hyundai. Сделка предполагала контрактную сборку электромобилей Apple на заводе Kia, который располагается в городе Вест-Пойнт (штат Джорджия, США). Машины должны были выпускать в объёме до 400 тыс. в год, старт производства планировался на 2024 год. Однако в итоге договор о партнёрстве так и не был заключён: переговоры сорвались.

Несмотря на это, работа над проектом, судя по всему, продолжается. Так, по данным Bloomberg, для будущего электромобиля Apple нашёлся разработчик: его роль исполнит Ульрих Кранц, который ранее был во главе подразделения BMW i EV, а также являлся соучредителем калифорнийского электромобильного стартапа Canoo. Кроме того, в течение недолгого времени он занимал кресло главного технического директора компании Faraday Future.

На фото: BMW i3

Отметим, в ходе работы в баварской компании Ульрих Кранц, в частности занимался разработкой первого серийного электрокара бренда – BMW i3. Напомним, его выпуск был налажен в 2013 году, но сейчас жизненный цикл хэтчбека подходит к концу. Как отмечали ранее, он покинет рынок в первой половине 2022 года. Кстати, название впоследствии отдадут другой модели – полностью электрической модификации BMW 3 series.

Пока что не совсем ясно, какую именно роль Ульрих Кранц будет играть в развитии проекта, однако сообщается, отчитываться ему придётся перед Дугом Филдом, руководителем Project Titan, который ранее занимался разработкой и производством электрокара Tesla Model 3. Отметим, этой модели американского бренда удалось нарастить продажи на домашнем рынке даже во время «ковидного» 2020-го: американские дилеры реализовали 167 500 единиц, что на 5,4% больше в 2019 году.

Как сообщает информационное агентство, ссылающееся на внутренние источники в Apple, Ульрих Кранц ещё в апреле покинул стартап Canoo и в течение последних нескольких недель занимается работой на новом месте в Калифорнии – речь, вероятно, идёт о разработке будущего электромобиля Apple. Никаких технических сведений об этой новинке пока нет.

Ранее стало известно о том, что корпорация Apple уже близка к подписанию соглашения о создании совместного предприятия с LG Magna e-Powertrain. Ожидается, что в рамках партнёрства будущий электрокар американской компании обзаведётся «зелёной» «начинкой», а также будет выпущена пробная партия машин, которые используют для оценки интереса потребителей.

авторынок электромобиль новинки бизнес Apple BMW

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Зачем сдавать катализаторы после определенного пробега авто? Отслужившие свой срок автокатализаторы с отечественных и зарубежных автомобилей можно выгодно сдать в столичные приемные пункты. Дело стоит иметь с такими компаниями, которые обладают всеми... 314 0 0 11.06.2021
Статьи / Практика Стакан, подшипник, опора: к чему крепятся амортизаторы и почему там что-то ломается? Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого... 873 0 4 11.06.2021
Статьи / Практика Когда полезен автопылесос? Многие автовладельцы, только купившие автомобильный пылесос, бывают разочарованы, думая, что этот аппарат должен быть сопоставим по мощности с бытовым. Это в корне неверное сравнение. Разбир... 670 0 1 10.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 139081 33 28 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 59427 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 50626 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
71 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings