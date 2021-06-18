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Электромобили Canoo заменят Mini на заводе VDL Nedcar в Нидерландах

18.06.2021 316 0 0

Американский электромобильный стартап Canoo наконец-то определился с производственными площадками: собственный основной завод компании расположится в индустриальном парке MidAmerica штата Оклахома, а в Европе однообъёмники Canoo будет собирать на контрактной основе нидерландское предприятие VDL Nedcar. Европейская площадка освоит выпуск первой, в конце 2022 года, а головной завод в Оклахоме планируется запустить в 2023 году.

 

На фоне десятков прочих электромобильных стартапов Canoo (основана в 2017 году) выделяется необычным дизайном своих машин — они все однообъёмные, с торцевыми окнами в стиле автобусов из 60-х и все сделаны на единой модульной скейтборд-платформе с рулевым управлением по проводам, позволяющим максимально эффективно использовать переднюю часть кузова. На данный момент компания Canoo представила уже три модели: минивэн Lifestyle Vehicle в пассажирском, грузовом и приключенческом (условно оффроудном) вариантах, коммерческий фургон MPDV и пикап-головастик с раздвижным кузовом — одна новинка диковиннее другой.

Canoo Lifestyle Vehicle
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Canoo Lifestyle Vehicle
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Canoo Lifestyle Vehicle
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Canoo Lifestyle Vehicle
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Canoo Lifestyle Vehicle
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Первым в производство должен пойти Lifestyle Vehicle: изначально его выпуск был запланирован на 2021 год, но из-за пандемии COVID-19 и прочих трудностей старт пришлось перенести на конец 2022 года. Именно VDL Nedcar запустит в серию эту модель, причём в 2022 году будет сделано только 1000 шт. для первых клиентов из США и Европы, а план производства на 2023 год — 15 000 машин. Ну а дальше как пойдёт.

Небольшой фургон на базе Canoo Lifestyle Vehicle

Для VDL Nedcar, который сейчас сотнями тысяч собирает на контрактной основе кроссоверы Mini Countryman, BMW X1 и кабриолеты Mini Cabrio, это не очень большой контракт, но он лучше чем ничего, ведь действующий контракт с BMW истекает в 2023 году и продлять его немецкая компания не хочет, так как сделала ставку на партнёрство с китайской компанией Great Wall.

Canoo MPDV

Плановую мощность собственного завода в Оклахоме компания Canoo не называет, но это будет довольно крупное предприятие площадью 400 акров (162 га), которое создаст 2000 рабочих мест. Запустить завод планируется в 2023 году, тогда же в серию должны пойти две другие модели, то есть фургон и пикап. Далее в семействе появятся легковой и крупный грузовой электромобили.

Пикап Canoo

Между тем в последние месяцы из Canoo поступали не очень хорошие новости: компания растеряла весь свой прежний руководящий состав выходцев из BMW и Opel, которыми компания очень гордилась — мол, опытные немецкие инженеры знают, как надо делать машины и научат их правильно ездить. Гендиректором был Ульрих Кранц, 30 лет проработавший в BMW и отвечавший там за разработку plug-in гибридных моделей i3 и i8. Недавно Кранца переменила компания Apple, которая мечтает сама выпускать электромобили. Сейчас компанией Canoo управляет Тони Акила, один из её трёх крупнейших инвесторов.

Пикап Canoo

В конце прошлого года Canoo стала публичной компанией, но после её выхода на биржу акции подешевели примерно вдвое, что не очень радует инвесторов. Ещё одной неприятной новостью стал отказ от сотрудничества с Canoo корейской компании Hyundai, о котором было объявлено в феврале прошлого года.

Но ясность с производственными площадками — это определённо хорошая новость и, надеемся, инвесторы её оценят её положительно, потому как очень хочется увидеть электромобили Canoo на дорогах — уж больно они забавные.

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