Тайваньский IT-гигант Foxconn представил три электромобиля с именами в стиле Tesla

Год назад Foxconn Technology Group представила собственную электромобильную платформу MIH, а теперь на ней дебютировали три первых электромобиля под торговой маркой Foxtron — кроссовер Model C, седан Model E и автобус Model T. Это только начало электромобильного бизнеса Foxconn, который будет глобальным и иметь сборочные площадки в США и Европе.

Foxconn — это торговое наименование компании Hon Hai Precision Industry Co., основанной в 1974 году тайваньским предпринимателем Терри Гоу. Сегодня Foxconn — одна из крупнейших IT-компаний Азии, которая выпускает электронные комплектующие и является главным сборщиком техники американской компании Apple – легендарных «айфонов».

Foxtron Model E

В прошлом году Foxconn заявил о планах по диверсификации бизнеса и вторжению на рынок электромобилей: была представлена собственная модульная платформа MIH с открытым исходным кодом, которую Foxconn намерен предлагать всем желающим. Первым потребителем платформы MIH ожидаемо стала тайваньская автомобильная компания Yulon Motor (ей принадлежит известная в России марка Luxgen). Foxconn и Yulon создали совместное предприятие с торговым наименованием Foxtron — под ним сегодня и дебютировали три первых электромобиля на платформе MIH, их премьера состоялась на мероприятии Foxconn Technology Day в Тайбэе, приуроченном ко дню рождения Терри Гоу — ему сегодня исполнился 71 год.



Интерьер седана Foxtron Model E 1 / 2 Интерьер седана Foxtron Model E 2 / 2

Сам Терри Гоу (на заглавном фото) выкатился на сцену под мелодию Happy Birthday To You за рулём флагманского седана Foxtron Model E, над дизайном которого трудилось итальянское ателье Pininfarina. Как сообщает китайский журнал Autohome, Foxtron Model E с габаритной длиной 5100 мм и колёсной базой 3100 мм имеет силовую установку с двумя электромоторами (по одному на каждую ось), выдающими совокупно 550 кВт (748 л.с.). Model E может разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и проехать на одной зарядке до 750 км (по какому циклу, неизвестно). Коэффициент аэродинамического сопротивления c x составляет всего 0,22. В салоне — много экранов и почти нет физических кнопок, а вместо переднего пассажирского кресла может быть установлена тумба для ног сидящего сзади «босса». Дата начала производства Foxtron Model E пока не названа.



Foxtron Model С 1 / 2 Foxtron Model С 2 / 2

Среднеразмерный кроссовер Foxtron Model C (длина — 4640 мм, колёсная база — 2860 мм) с посадочной формулой 5+2 встанет на конвейер в 2023 году. Его двухмоторная силовая установка выдаёт 300 кВт (408 л.с.) и 700 Нм, запас хода на одной зарядке — до 700 км, разгон до «сотни» занимает 3,8 с, ориентировочная цена — 1 млн тайваньских долларов (2,55 млн рублей в переводе по текущему курсу).



Foxtron Model T

Автобус Foxtron Model T с запасом хода на одной зарядке до 400 км был анонсирован ещё летом и выйдет на тайваньские дороги уже в следующем году.



В будущем модельный ряд Foxtron значительно расширится: легковая версия платформы MIH предусматривает разброс колёсной базы от 2750 до 3100 мм, несколько типов батарейных ячеек, общую ёмкостью батареи в 93, 100 или 116 кВт·ч и несколько типов подвесок для моделей разных ценовых сегментов. Мощность электромотора на передней оси может составлять 95, 150 или 200 кВт, на задней — 150, 200, 240 или 340 кВт. К 2024 году обещаны твердотельные батареи с радикально повышенными ёмкостью и скоростью зарядки. К 2026 году стоимость электромобильного бизнеса Foxconn должна достичь 35 млрд американских долларов. К 2027 году на платформе MIH должен базироваться каждый десятый электромобиль в мире.



В начале этого месяца стало известно о том, что Foxconn выкупил у американского стартапа Lordstown Motors бывший завод GM в штате Огайо мощностью 600 тысяч машин в год — он станет главной производственной площадкой тайваньского IT-гиганта в США. Здесь на контрактной основе с 2024 года будет собираться пока ещё не представленный компактный электромобиль Fisker PEAR, при этом часть завода под свои нужды будет арендовать Lordstown Motors.

Весной Foxconn стал стратегическим партнёром корпорации Stellantis на китайском рынке. О планах по выходу на европейский рынок тайваньская компания объявит в ближайшее время.

В общем, электромобильное подразделение Foxconn набирает обороты и, по мнению Bloomberg, в итоге сможет стать партнёром Apple и в этой, то есть электромобильной области — «яблочная» компания, как известно, по-прежнему вынашивает план по выпуску собственных электромобилей, а Foxconn, как и в случае с «айфонами», может получить контракт на их производство.