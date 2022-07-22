Даёшь миллион! Rivian начал массовое производство фургонов для Amazon

Теряющий доверие инвесторов и клиентов американский электромобильный стартап Rivian отчитался о важной вехе своего развития: начались производство и отгрузка серийных электрических фургонов EDV 700, которые Rivian разработал для службы доставки IT-гиганта Amazon. Всего Rivian должен поставить компании Amazon 100 000 фургонов к 2030 году, а сам Rivian к тому времени хочет нарастить производительность до миллиона электромобилей в год.

Rivian — один из самых многообещающих электромобильных стартапов, возникших в посттесловую эпоху (имеется ввиду время, когда компания Tesla уже успела стать успешной, знаменитой и образцом для подражания). В сентябре прошлого года Rivian запустил в производство на своём головном заводе в городе Нормал (штат Иллинойс) электрический пикап R1T, чуть позже к нему на конвейере присоединился соплатформенный внедорожник R1S, но скорость наращивания производства оказалась ниже ожидаемой, что сильно расстроило акционеров и сделавших предзаказы клиентов, некоторые из них (особенно те, что проживают в Канаде) были неприятно удивлены, что вместо недель и месяцев им придётся ждать свои новенькие Ривианы около года.

Завод в Нормале, ранее принадлежавший Mitsubishi Motors (Rivian купил его в 2017 году), рассчитан на выпуск 150 000 машин в год с потенциалом роста до 200 000 машин в год. На момент запуска завода основатель и гендиректор Rivian Ар-Джей Скериндж рассчитывал произвести в 2022 году до 50 000 машин, весной план сократился до 25 000, но и он, похоже, не будет выполнен: по итогам первого полугодия компания изготовила только 7696 «электричек» — сказывается глобальный дефицит микрочипов и неизбежные трудности роста молодой компании.

К слову, Tesla на этапе развёртывания массового производства седанов Tesla Model 3 в 2018 году столкнулась с такими количеством технологических сложностей, что чуть было не дошла до банкротства — легендарный конвейер «в палатке», сооружённый в аварийном порядке на время переналадки линии в основном цехе завода во Фримонте (штат Калифорния), уже вошёл в учебники по автобизнесу.

Электрические фургоны для Amazon выпускаются на отдельной линии завода в Нормале, пилотную партию собрали ещё в прошлом году, эти машины поступили в опытную эксплуатацию в Amazon, они доставили в общей сложности 430 000 посылок и проехали 145 000 км. По итогам испытаний опытной партии в конструкцию и спецификацию фургонов были внесены необходимые изменения, на этой неделе Amazon и Rivian сообщили о начале эксплуатации серийных фургонов в более чем 100 городах США, до конца этого года Rivian поставил Amazon «несколько тысяч» фургонов. На момент показа прототипа в 2020 году заявлялось, что в 2022 году Amazon получит 10 000 фургонов, но гарантировать такое количество в текущих условиях, видимо, невозможно. Всего контракт, заключённый между Amazon и Rivian в 2019 году, предусматривает поставку 100 000 фургонов к 2030 году.



Amazon является крупнейшим акционером Rivian с 20-процентной долей акций, так что неудивительно, что столь крупный контракт на постройку фургонов получил именно Rivian. Тем не менее стартап не способен в одиночку удовлетворить амбиции Amazon по полному «озеленению» автопарка (к 2040 году IT-компания хочет стать полностью углерод-нейтральной), поэтому Amazon закупает электрические фургоны и у других компаний — например, Mercedes-Benz и Stellantis.



Разработанный Rivian фургон выглядит не лучше и не хуже конкурентов, главным из которых нам представляется BrightDrop (новый коммерческий бренд корпорации General Motors). Представленная на фотографиях машина носит индекс EDV 700, цифра указывает на вместимость кузова в кубических футах, то есть в данном случае 19,8 кубометра в переводе на более привычную для нас метрическую систему. Automotive News сообщает, что в гамме будут ещё две версии — EDV 500 и EDV 900, то есть с менее и более вместительным кузовом соответственно.



В основе фургонов лежит оригинальная модульная платформа RCV, разработанная Rivian специально для коммерческих автомобилей. Технические характеристики семейства EDV по-прежнему засекречены — известно лишь, что на одной зарядке фургоны могут проехать 150-200 миль (241-322 км) в зависимости от модификации. В оснащении заявлены система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система автоматического аварийного торможения, двери с автоматическими замками и электроприводом.



Reuters со ссылкой на Скеринджа сообщает, что Rivian собирается выпускать на платформе RCV и собственные коммерческие автомобили. Более того, в планах значится семейство куда более компактных коммерческих «электричек», которые разделят платформу с кроссовером R2 — его выпуск планируется начать в 2025 году. В мае этого года Rivian выбрал площадку в Атланте (штат Джорджия) для строительства своего второго завода стоимостью 5 млрд долларов. В планах также значатся заводы в Европе и в Китае, но конкретные площадки для них пока не выбраны.

Если всё пойдёт так, как задумал Скериндж, то к 2030 году Rivian сможет производить по миллиону электромобилей в год. Tesla к тому времени хочет достичь производительности в 20 млн машин в год.



В ноябре прошлого года Rivian провёл IPO на бирже Nasdaq, но цена акции с пиковых 172 долларов на первой неделе к маю этого года опустилась до 20,6 долларов. Известие о плановом исполнении контракта с Amazon взбодрило инвесторов: на момент нашей публикации акции Rivian стоили 34,1 доллара при положительном тренде.

