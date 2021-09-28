BrightDrop EV410 — младший электрический фургон от нового коммерческого бренда GM

General Motors запустила марку BrightDrop в начале этого года и представила под ней электрический фургон EV600 на модульной платформе Ultium. Сегодня корпорация сообщила о начале выпуска пилотной партии EV600 и анонсировала второй, более компактный фургон EV410, но его производство начнётся только в 2023 году.

Под маркой BrightDrop корпорация GM собирается не просто производить и продавать экологически чистые фургоны, а предлагать комплексные логистические услуги, куда входит ПО для управления парком и вспомогательное оборудование вроде электрифицированного ящика BrightDrop EP1, который способен передвигаться со скоростью пешехода (5 км/ч) и перевозить до 90 кг груза объёмом до 0,65 кубометра.

BrightDrop EV600 на заводе Kuka в Ливонии.

Первым покупателем фургонов EV600 стала американская курьерская служба FedEx: она заключила с GM контракт на поставку 500 машин, при этом отгрузка должна начаться до конца текущего года. Несмотря на глобальный дефицит микрочипов и трудности, обусловленные продолжающейся пандемией COVID-19, GM сдержала обещание и рапортовала о старте производства пилотной партии на американском заводе немецкой компании Kuka в Ливонии (штат Мичиган). От начала разработки до начала выпуска прошло всего 20 месяцев.



BrightDrop EV600

Контрактная сборка — временное решение, так как собственный завод GM CAMI Assembly в канадском Ингерсолле (провинция Онтарио) сейчас переживает реконструкцию под выпуск «электричек», которая завершится в ноябрю 2022 года — на нём начнётся уже массовое производство фургонов EV600. Вторым крупным покупателем этих машин стала транспортная компания Merchants Fleet — она заказала сразу 12 600 фургонов.



BrightDrop EV410

Что до BrightDrop EV410, то его первым заказчиком стала крупная телекоммуникационная компания Verizon, хотя конкретный объём контракта пока не разглашается. EV410 встанет на конвейер завода CAMI в 2023 году. В техническом плане он полностью повторяет EV600, но имеет более компактные размеры. Цифры в обозначении моделей BrightDrop указывают на вместимость кузова в кубических футах. В переводе на более привычную для нас метрическую систему выходит, что EV600 готов взять на борт 17 кубометров, EV410 — 11,6 кубометра.



BrightDrop EV600

Прочие характеристики обозначены пока приблизительно (точные будут обнародованы ближе к запуску сборки на CAMI): габаритная длина EV410 — около 6 м (у EV600 — более 7,3 м), колёсная база — чуть более 3,8 м, запас хода на одной зарядке — около 400 км, допустимая полная масса — до 4,5 т, грузоподъёмность — около тонны. О силовой установке информации пока нет, но сказано, что фургоны полноприводные, то есть можно ожидать как минимум два электромотора.



BrightDrop EV600

Запас хода в 400 км может показаться не самым выдающимся, но он, видимо, был выбран из соображений оптимального баланса цены и потребностей клиентов: фургоны BrightDrop ориентированы преимущественно на городскую эксплуатацию и вряд ли будут в день проезжать более 400 км, а вообще платформа Ultium рассчитана на дальнобойность до 650 км.



BrightDrop EV600

В базовое оснащение входят фронтальная система автоматического аварийного торможения (AEB), система удержания в полосе, датчики парковки «по кругу», камера заднего вида. В виде опции предлагаются камеры кругового обзора и AEB с расширенным функционалом (распознаёт помехи при движении задним ходом). Место водителя оформлено незатейливо, зато в кабине просторно и есть масса ящичков и полочек для мелочей.



В августе GM анонсировала также электрический фургон под маркой Chevrolet и водородный среднетоннажный грузовик.

