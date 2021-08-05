GM анонсировала два коммерческих электромобиля: батарейный фургон и водородный грузовик

В начале этого года корпорация General Motors представила свой новый коммерческий бренд BrightDrop и его первую модель — электрический фургон EV600 на платформе Ultium, а теперь анонсированы ещё две «зелёные» коммерческие новинки. Одна из них будет представлена под маркой Chevrolet, вторая, скорее всего, тоже.

BrightDrop — это не просто новая марка электромобилей, а новая бизнес-структура в составе GM, предлагающая комплексные логистические услуги потребителю. Но уходить из традиционного коммерческого сегмента GM, разумеется, не собирается и готовит для него отдельные электрические новинки, о чём рассказала вчера гендиректор корпорации Мэри Барра, выступая перед акционерами с отчётом о работе в первом полугодии 2021-го.

Chevrolet Express

Первая новинка — это электрическая замена популярного в США фургона Chevrolet Express, который без существенных изменений выпускается аж с 1995 года! В прошлом году Express получил новый бензиновый V8 (разумеется, атмосферный), и это благодатно сказалось на продажах: за первые шесть месяцев этого года, по данным ресурса CarSalesBase, в США реализовано 29 429 экземпляров Express, что на 32% больше, чем в первой половине 2020-го. Сейчас Chevrolet Express занимает второе место в сегменте после лидера Ford Transit, продажи которого в первом полугодии снизились на 4% до 51 713 единиц. Снижение спроса на Transit отчасти связано с оттоком покупателей к электрической версии этой модели E-Transit, которая выйдет на американский рынок в конце этого года и на которую собрано уже более 20 тысяч заказов.



Конкурент «е-транзита» от GM, как и BrightDrop EV600, базируется на платформе Ultium, благодаря чему, вероятно, предложит более привлекательные, чем у Форда, технические характеристики (прежде всего, бόльшую дальность хода на одной зарядке), но при этом наверняка будет иметь более традиционный и привлекательный по сравнению с EV600 дизайн.

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Дата дебюта электрического фургона Chevrolet пока не названа. В свою очередь серийный BrightDrop EV600 (в начале года показали прототип) дебютирует до конца этого года, а его массовое производство в канадском Ингерсолле (провинция Онтарио) начнётся в ноябре 2022 года. Между тем первая партия из 500 машин, обещанных курьерской службе FedEx уже в этом году, будет собрана в США на заводе в Ливонии (штат Мичиган).



Вторая экологически чистая коммерческая новинка GM – это среднетоннажный грузовик (полная масса от 4,5 до 11,8 т по американской классификации), который будет оснащён гибридной силовой установкой, но без ДВС. Речь о схеме гибридного электропитания, которую уже взяли на вооружение в Европе Stellantis и Renault, то есть о сочетании водородных топливных элементов с достаточно ёмкой литий-ионной батареей. Комбинированный запас хода у таких машин получается сопоставимым с запасом хода аналогов с ДВС. General Motors планирует устанавливать на новинку собственные электрохимические генераторы Hydrotec, над которыми вместе с Honda работает уже несколько лет.

Chevrolet Silverado 4500

Под какой маркой будет представлен водородный грузовик, пока неизвестно, но, скорее всего, это будет электрическая альтернатива семейству Chevrolet Silverado 4500/5500/6500. Лёгкий электрический Silverado тоже будет — его GM анонсировала в апреле, производство начнётся в конце 2022 года на заводе Factory Zero в Детройте.



Появление электрических коммерческих новинок не означает автоматическую отставку их аналогов с ДВС — полагаем, даже безнадёжно устаревший Chevrolet Express ещё долго будет приносить GM денежки, особенно в свете того факта, что Белый дом всё-таки не рискнул устанавливать обязательные минимальные квоты на продажу электромобилей, ограничившись рекомендательным указом.

