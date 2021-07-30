Байден хочет ввести квоту на продажи электромобилей — не менее 40% к 2030 году

Сразу после инаугурации Джозеф Байден с несвойственной для его возраста энергичностью принялся «озеленять» Америку и отменять с большим трудом достигнутые при президенте Трампе экологические послабления для автопроизводителей. В рамках масштабных эко-реформ Байден пообещал пересадить на электромобили всех чиновников и бюджетников, хотя инфраструктура к такому шагу пока не готова — это несоответствие уже спровоцировало скандал при госзакупках новых машин для Почтовой службы США.

Для развития этой самой инфраструктуры Белый дом на этой неделе протащил через Сенат двухпартийную сделку на 550 млрд долларов, часть которых будет направлена на оздоровление транспортных артерий США и подготовку их к приёму электромобилей — нужно, чтобы в любом захолустье можно было быстро подзарядиться. В частности 7,5 млрд долларов уйдёт на создание общенациональной сети зарядных станций, а в дополнение к этому разработана система грантов, поощряющая развития частных зарядных сетей, которыми сможет воспользоваться любой желающий.

От автопроизводителей Байден хочет добиться скорейшего перехода на «электрички» и требует, чтобы к 2030 году на их долю приходилось не менее 40% продаж — на эту тему сейчас, как сообщает Automotive News, между Белым домом, Объединённым профсоюзом рабочих автомобильной промышленности (UAW) и автоконцернами идут довольно горячие переговоры, которые пока ничем не закончились.



Из традиционных крупных игроков рынка только Ford готов взять на себя обязательство добиться для электромобилей 40-процентной доли в структуре продаж к 2030 году — мол, реакция потребителей на наши электрические новинки превзошла все ожидания (в первую очередь имеется ввиду пикап Ford F-150 Lightning, количество заказов на который на этой неделе перевалило за 120 тысяч).

Корпорация General Motors уже пообещала к 2035 году полностью электрифицировать легковую линейку, но пока не готова взять на себя обязательство по квоте — видимо, ждёт от федеральных властей щедрых субсидий на покупку электромобилей в рамках законопроекта GREEN, о котором мы рассказывали в феврале.

Корпорация Stellantis переговоры с Белым домом пока никак не комментирует, хотя недавно объявила собственный, очень амбициозный план электрификации ключевых брендов.

Джозеф Байден и вице-президент США Камала Харрис активно «топят» за электромобили, но сами пересесть на них пока не готовы — правительственный кортеж состоит из бензиновых машин.

Пока непонятно, что в случае принятия закона о квотах в его нынешнем виде будет с автопроизводителями, которые не смогут обеспечить долю электромобилей в 40%. Возможно, на них наложат гигантские штрафы, как это происходит теперь в Европе: компании, не обеспечившие целевые показатели по выбросам СО 2 , уже внесли в казну ЕС миллиарды евро. К 2035 году Европа, скорее всего, потребует от автопроизводителей нулевых выбросов СО 2 , но ДВС рискуют умереть здесь намного раньше — от экологических норм Euro 7, которые должны вступить в силу после 2025 года.



Ранее о планах запретить продажу новых машин с ДВС в 2030 году заявила Великобритания. Япония и Канада введут аналогичный запрет в 2035 году.

Джозеф Байден при всём желании пока не может назначить в США строк отставки ДВС, так как инфраструктурные преобразования находятся только в начале пути и ещё неизвестно, как пойдут. По мнению опрошенных Automotive News экспертов, 7,5 млрд на создание сети зарядных станций недостаточно, нужно минимум 87 млрд и ещё наверняка будут всевозможные сопутствующие расходы. Ну и вдобавок нужно, чтобы граждане США хотели покупать «электрички» в огромных количествах, а ведь автомобильных консерваторов здесь примерно полстраны и они полны решимости отстаивать свой образ жизни и свои ценности.

