Дистанции и холод не помеха! Канада запретит новые легковые машины с ДВС в 2035 году

Правительство Джастина Трюдо объявило на этой неделе об амбициозной цели полностью «озеленить» новые легковые и лёгкие коммерческие автомобили в Канаде к 2035 году, а к 2050 году избавиться от ДВС окончательно. Это заявление было раскритиковано представителями автомобильной индустрии.

Канадские власти выбрали удачный момент для атаки на ДВС: в последние дни информагентства сообщали об аномальной жаре на западе Канады, температура там достигла 50-градусной отметки по Цельсию, из-за чего сотни людей и животных погибли. Виноваты в этом, разумеется, глобальное потепление и создающие парниковый эффект антропогенные выбросы CO 2 , от которых нужно срочно избавляться. Главные источники CO 2 каждый день мелькают перед глазами — это миллионы автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Пора подвести для них красную черту, считает канадский премьер-министр Джастин Трюдо и его коллеги из Министерства окружающей среды и Министерства транспорта.

На пути к полному запрету ДВС в сегменте легковушек и LCV (к нему относятся в том числе очень популярные на рынке полноразмерные пикапы) в 2035 году правительство установит промежуточные цели «озеленения». В частности власти хотят, чтобы в 2025 году 10% продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей составляли «электрички». Сейчас доля электромобилей в структуре продаж находится на уровне 3,5%, при этом по объёму канадский рынок сопоставим с российским: в прошлом году здесь было реализовано 1,56 млн новых автомобилей.

Канаду и Россию роднят также схожие климатические условия, огромная территория с низкой плотностью населения и холодные зимы. Можно ли в таких условиях полностью положиться не электромобили? Канадский стартап Maple Majestic , о котором мы рассказывали в феврале, уверен, что можно. Есть у Канады и собственный проект национального электромобиля Project Arrow, за которым стоит Ассоциация производителей автомобильных комплектующих (APMA).

Между тем члены объединения Global Automakers of Canada (GAC) и Ассоциации канадских автопроизводителей (CVMA), которых цитирует издание Automotive News Canada, считают, что огульное озвучивание даты запрета новых машин с ДВС ни к чему хорошему не приведёт — нужны конкретные и очень щедрые в финансовом плане шаги со стороны федерального правительства по стимулированию производства и продаж электромобилей, развитию сети зарядных станций.

Любопытно, что соседние США пока не назвали дату отказа от ДВС на федеральном уровне, и это несмотря на то, что нынешний президент Джо Байден на словах прямо-таки зеленее некуда. Пока что даже программа электрификации транспорта бюджетных учреждений типа почты идёт со скрипом — власти продолжают закупать машины с ДВС.

Ранее о планах запретить продажу новых машин с ДВС в 2030 году заявила Великобритания. Япония сделает это в 2035 году. Континентальная Европа, скорее всего, задушит ДВС ещё раньше с помощью новых труднореализуемых норм Euro 7.

