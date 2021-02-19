Канадский седан Maple Majestic: 290 мм дорожного просвета и необычные пропорции

Осенью прошлого года мы рассказывали о планах канадской Ассоциации производителей автомобильных комплектующих (APMA) создать собственный электромобиль Project Arrow, а между тем с похожей идеей уже несколько лет носится польско-канадская компания AK Motor (существует с 2012 года). В Польше она собирается вернуть к жизни недорогой народный автомобиль FSO Syrena, о котором мы как-нибудь расскажем отдельно, а в Канаде разрабатывает премиальный электромобиль, который ранее был известен как проект CANU (Canadian Automotive New Utilities), но впоследствии переименован в Maple Majestic. Это название более точно отражает канадскую идентичность: Maple — кленовый лист, главный символ Канады, а Majestic в данном случае переводится как «царственный» и напоминает о том, что Канада по форме правления — это парламентская монархия.

Основателем и гендиректором AK Motor значится предприниматель Аркадиуш Камински, в прошлом работавший промышленным дизайнером в канадской компании Spin Master, выпускающей детские игрушки и компьютерные игры. Первая модель Maple Majestic — это тоже пока игрушка, то есть макет в неизвестном масштабе, видео с которым было опубликовано на YouTube ещё в ноябре прошлого года. Свежий и единственный пока официальные пресс-релиз компании от 17 февраля этого года повествует от некоторых любопытных особенностях этой машины, которая пока даже не имеет собственного имени.



Maple Majestic — это нечто среднее между суперкаром и седаном: при габаритной длине в 4704 мм колёсная база составляет 3100 мм, из-за чего у машины получился очень нетипичный профиль. Камински объясняет это так: во-первых, большая база позволит разместить в полу батарею большой ёмкости, что очень важно для стран с холодным климатом, где батареи разряжаются особенно быстро, а во-вторых, сдвинутые к краям кузова колёса минимизируют свесы — от этого улучшается геометрическая проходимость. Электромобиль предполагается оснастить регулируемой по высоте подвеской, дорожный просвет будет варьироваться в диапазоне от 140 до 290 мм!



Почему с таким шикарным клиренсом не сделать внедорожник? Камински говорит, что внедорожники слишком тяжёлые и недостаточно манёвренные, а вытянутый и низкий кузов Maple Majestic позволит добиться идеальной управляемости. Особое внимание при этом было уделено боковой аэродинамике: ветры в Канаде очень сильные, «квадратный» SUV может просто сдуть с дороги, а обтекаемый Maple Majestic устоит. Колея и шины (275/ 35 R 21) при этом спереди и сзади одинаковые — это необходимо для более уверенного движения по рыхлому снегу.



О силовой установке пока ничего не сообщается: Maple Majestic планирует использовать готовые узлы и агрегаты других производителей, и они, судя по всему, пока не выбраны. Сборка также возможна контрактная, но на территории Канады. Когда? Увы, сроков появления серийной или хотя бы полноразмерной версии Maple Majestic Аркадиуш Камински пока не называет. Зато известна ориентировочная цена — около 150 тысяч американских долларов. Камински рассчитывает продавать Maple Majestic в том числе за пределами Канады, в странах со схожим климатом. Россия, конечно, в этом смысле представляется главным экспортным рынком.

