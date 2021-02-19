Новинки ×
  • Канадский седан Maple Majestic: 290 мм дорожного просвета и необычные пропорции

Канадский седан Maple Majestic: 290 мм дорожного просвета и необычные пропорции

19.02.2021 624 0 0

Maple Majestic — молодая канадская марка, которая планирует выпускать электромобили, предназначенные для суровых климатических условий.

 

Осенью прошлого года мы рассказывали о планах канадской Ассоциации производителей автомобильных комплектующих (APMA) создать собственный электромобиль Project Arrow, а между тем с похожей идеей уже несколько лет носится польско-канадская компания AK Motor (существует с 2012 года). В Польше она собирается вернуть к жизни недорогой народный автомобиль FSO Syrena, о котором мы как-нибудь расскажем отдельно, а в Канаде разрабатывает премиальный электромобиль, который ранее был известен как проект CANU (Canadian Automotive New Utilities), но впоследствии переименован в Maple Majestic. Это название более точно отражает канадскую идентичность: Maple — кленовый лист, главный символ Канады, а Majestic в данном случае переводится как «царственный» и напоминает о том, что Канада по форме правления — это парламентская монархия.

Основателем и гендиректором AK Motor значится предприниматель Аркадиуш Камински, в прошлом работавший промышленным дизайнером в канадской компании Spin Master, выпускающей детские игрушки и компьютерные игры. Первая модель Maple Majestic — это тоже пока игрушка, то есть макет в неизвестном масштабе, видео с которым было опубликовано на YouTube ещё в ноябре прошлого года. Свежий и единственный пока официальные пресс-релиз компании от 17 февраля этого года повествует от некоторых любопытных особенностях этой машины, которая пока даже не имеет собственного имени.

Maple Majestic — это нечто среднее между суперкаром и седаном: при габаритной длине в 4704 мм колёсная база составляет 3100 мм, из-за чего у машины получился очень нетипичный профиль. Камински объясняет это так: во-первых, большая база позволит разместить в полу батарею большой ёмкости, что очень важно для стран с холодным климатом, где батареи разряжаются особенно быстро, а во-вторых, сдвинутые к краям кузова колёса минимизируют свесы — от этого улучшается геометрическая проходимость. Электромобиль предполагается оснастить регулируемой по высоте подвеской, дорожный просвет будет варьироваться в диапазоне от 140 до 290 мм!

Почему с таким шикарным клиренсом не сделать внедорожник? Камински говорит, что внедорожники слишком тяжёлые и недостаточно манёвренные, а вытянутый и низкий кузов Maple Majestic позволит добиться идеальной управляемости. Особое внимание при этом было уделено боковой аэродинамике: ветры в Канаде очень сильные, «квадратный» SUV может просто сдуть с дороги, а обтекаемый Maple Majestic устоит. Колея и шины (275/ 35 R 21) при этом спереди и сзади одинаковые — это необходимо для более уверенного движения по рыхлому снегу.

О силовой установке пока ничего не сообщается: Maple Majestic планирует использовать готовые узлы и агрегаты других производителей, и они, судя по всему, пока не выбраны. Сборка также возможна контрактная, но на территории Канады. Когда? Увы, сроков появления серийной или хотя бы полноразмерной версии Maple Majestic Аркадиуш Камински пока не называет. Зато известна ориентировочная цена — около 150 тысяч американских долларов. Камински рассчитывает продавать Maple Majestic в том числе за пределами Канады, в странах со схожим климатом. Россия, конечно, в этом смысле представляется главным экспортным рынком.

Канада электромобиль новинки Maple Majestic

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Дилеры и покупатели: кто страдает больше и нужны ли дилеры вообще? Интернет наводнен историями о том, как дилеры пытаются заработать за счет покупателей новых автомобилей: кредиты, страховки, дополнительные опции, навязанные услуги… При этом многие считают,... 118 0 0 19.02.2021
Статьи / Практика Чтобы не запороть колесо: как отличить хорошего мастера шиномонтажа от профана Все мы очень любим, чтобы наши машины обслуживали грамотные специалисты, а не угрюмые гоблины с запахом перегара со стороны небритого лица. И оно бы ещё ничего, если бы эти гоблины хорошо ра... 392 2 1 19.02.2021
Статьи / Авто с пробегом Chery Tiggo T11 с пробегом: коррозия неизбежна, а электрика полна сюрпризов Chery Tiggo – пожалуй, одна из двух первых китайских моделей, наряду с Great Wall Hover, к которой относились всерьёз и даже с определенным уважением. Дешёвый кроссовер, который выглядел «по... 5436 1 2 17.02.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 104335 27 25 08.01.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 79402 3 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 74017 23 14 15.02.2021
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings