Project Arrow: попытка возродить (и в каком-то смысле спасти) канадский автопром

Свой первый электромобиль в Канаде появился ещё в 1893 году — его разработал английский инженер-изобретатель Уильям Джозеф Стилл и заключил контракт на производство с местной фирмой Dixon Carriage. Каретоподобная колясочка имела двигатель мощностью 4 л.с. и могла разгоняться до 25 км/ч.

В начале XX века в Канаде были десятки собственных автомобильных мастерских, но все они впоследствии были поглощены могущественным южным соседом — США. Сегодня Канада — десятый по объёму производитель в мире, не имеющий при этом собственной автомобильной марки — местная автоиндрустрия работает преимущественно на большую американскую тройку (GM, Ford, FCA).

Медленный, но неумолимый дрейф мирового автопрома в сторону электромобилей вызвал беспокойство у канадской Ассоциация производителей автомобильных комплектующих (APMA), поскольку Канада в этом смысле оказалась на периферии прогресса — местные заводы выпускают традиционные модели с ДВС, а батарейную тему ловко подмяла под себя Азия (в основном, Китай и Южная Корея). Стало ясно, что если Канада не освоит выпуск электромобилей, то десятки тысячи человек, задействованных в автомобильном секторе страны, могут в будущем остаться без работы.

Project Arrow — это попытка APMA создать собственный электромобиль. Название проекта отсылает к канадскому сверхзвуковому истребителю-перехватчику Avro Arrow, который был разработан в середине 50-х годов прошлого века, имел выдающиеся технические характеристики, но так и не стал серийным. О запуске проекта было объявлено в начале года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. Тогда стартовал конкурс на лучший дизайн будущего электромобиля, а в середине октября объявлен победитель этого конкурса — лучим признали вариант, разработанный Школой промышленного дизайна при Карлтонском университете в Оттаве, его изображения представлены в настоящей заметке.



Никакого технического описания Project Arrow пока нет — оно, вероятно, появится в следующем году, когда будет разработанна полноценная виртуальная модель будущего электромобиля. Действующий прототип обещают показать в 2022 году и устроить на нём демо-тур по дорогам.



Ясности по поводу серийного производства пока нет. Задача Project Arrow — показать, что Канада в состоянии сама полностью разработать электромобиль, а уж кто его будет выпускать — не столь принципиально, важно лишь, чтобы это происходило в Канаде. Расчёт, вероятно, состоит в том, что Project Arrow купит какая-нибудь крупная автомобильная компания или стартап с щедрыми инвесторами. Но и вариант организации выпуска собственными силами при поддержке правительства Канады, конечно, тоже рассматривается.



Добавим, что вопросом создания национального автопрома сегодня озабочена не только Канада: в Турции появилась собственная марка TOGG, в Польше — Izera, в Австралии — H2X, в Норвегии — Fresco.

