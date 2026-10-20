У спортседана Hyundai Elantra N появилась сдержанная версия Monochrome

Корейская марка начала выпускать модель под названием Hyundai Elantra ещё в 1990 году. На сегодняшний день седан уже семь раз сменил генерацию. Четырёхдверка актуального восьмого поколения была представлена в конце июня 2026-го, а в продажу поступила в начале августа. Напомним, на домашнем рынке она продаётся под именем Avante, а в других странах – Elantra.

На фото: Hyundai Elantra N Monochrome

У Элантры в предыдущем поколении появилась топовая модификация с дополнительным буквенным индексом N. Известно, что соответствующая «заряженная» версия позже появится и у «восьмой» Hyundai Elantra, ожидается такая новинка в 2027 году. Кстати, ранее наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть новая Hyundai Elantra N.

А пока что марка не стремится избавляться от нынешнего спортседана. Так, он обзавёлся новой версией под названием Hyundai Elantra N Monochrome. Её изменения внешние и сводятся к более сдержанному дизайну экстерьера. Первым бросается в глаза отсутствие ярких акцентов – в нижней части по периметру кузова, а также за колёсными дисками – в виде оформления тормозных суппортов. Теперь первые выполнены в цвете кузова (их доступно всего два – чёрный Abyss Black Pearl и синий Performance Blue), вторые – в чёрном глянце.

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Ещё «монохромному» спортивному седану положены: новые кованые колёсные диски оригинального дизайна, слегка подправленные детали переднего и заднего бамперов, а также антикрыло на корме и корпуса наружных зеркал из углеволокна. Есть изменения и в интерьере: седан получил вставки из алькантары в отделке салона в тёмном цвете с синей прострочкой и аналогичного цвета вставками, а также монохромное рулевое колесо из алькантары с кнопками чёрного цвета.

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Начинка у Hyundai Elantra N Monochrome стандартная. Речь идёт о бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке T-GDI, отдача которой равна 280 л.с. (290 л.с. с NGS), а максимальный крутящий момент составляет 392 Нм. Двигатель работает в паре либо с восьмиступенчатым автоматом DCT с двумя сцеплениями, либо с шестиступенчатой механической коробкой передач. Ведущие колёса – передние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

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Как отметили в пресс-службе корейской марки, «монохромный» спортседан, базирующийся на уходящей «заряженной» модели появится в Южной Корее, Канаде, Австралии и на некоторых других мировых рынках. Цены новинки станут известны позже. Отметим, на домашнем рынке стоимость стандартной Hyundai Avante N на сегодняшний день составляет 33 560 000 вон (эквивалентно примерно 2,09 млн рублей по текущему курсу).

На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome 1 / 4 На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome 2 / 4 На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome 3 / 4 На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome 4 / 4

Продажи нового «восьмого» Hyundai Avante на корейском рынке уже идут. Напомним, стартовая стоимость бензиновой версии стандартного нового седана равна 23 980 000 вон (около 1,5 млн рублей), тогда как за гибридный вариант здесь просят не менее 30 420 000 вон (около 1,9 млн рублей).