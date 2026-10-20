Новинки ×

У спортседана Hyundai Elantra N появилась сдержанная версия Monochrome

20.10.2026 3109 2 0
У спортседана Hyundai Elantra N появилась сдержанная версия Monochrome

В основу нового варианта легла уходящая «заряженная» четырёхдверка, а Elantra N нового поколения появится в 2027 году.

Корейская марка начала выпускать модель под названием Hyundai Elantra ещё в 1990 году. На сегодняшний день седан уже семь раз сменил генерацию. Четырёхдверка актуального восьмого поколения была представлена в конце июня 2026-го, а в продажу поступила в начале августа. Напомним, на домашнем рынке она продаётся под именем Avante, а в других странах – Elantra.

На фото: Hyundai Elantra N Monochrome

У Элантры в предыдущем поколении появилась топовая модификация с дополнительным буквенным индексом N. Известно, что соответствующая «заряженная» версия позже появится и у «восьмой» Hyundai Elantra, ожидается такая новинка в 2027 году. Кстати, ранее наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть новая Hyundai Elantra N.

А пока что марка не стремится избавляться от нынешнего спортседана. Так, он обзавёлся новой версией под названием Hyundai Elantra N Monochrome. Её изменения внешние и сводятся к более сдержанному дизайну экстерьера. Первым бросается в глаза отсутствие ярких акцентов – в нижней части по периметру кузова, а также за колёсными дисками – в виде оформления тормозных суппортов. Теперь первые выполнены в цвете кузова (их доступно всего два – чёрный Abyss Black Pearl и синий Performance Blue), вторые – в чёрном глянце.

1 / 2
2 / 2

Ещё «монохромному» спортивному седану положены: новые кованые колёсные диски оригинального дизайна, слегка подправленные детали переднего и заднего бамперов, а также антикрыло на корме и корпуса наружных зеркал из углеволокна. Есть изменения и в интерьере: седан получил вставки из алькантары в отделке салона в тёмном цвете с синей прострочкой и аналогичного цвета вставками, а также монохромное рулевое колесо из алькантары с кнопками чёрного цвета.

1 / 2
2 / 2

Начинка у Hyundai Elantra N Monochrome стандартная. Речь идёт о бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрке T-GDI, отдача которой равна 280 л.с. (290 л.с. с NGS), а максимальный крутящий момент составляет 392 Нм. Двигатель работает в паре либо с восьмиступенчатым автоматом DCT с двумя сцеплениями, либо с шестиступенчатой механической коробкой передач. Ведущие колёса – передние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Как отметили в пресс-службе корейской марки, «монохромный» спортседан, базирующийся на уходящей «заряженной» модели появится в Южной Корее, Канаде, Австралии и на некоторых других мировых рынках. Цены новинки станут известны позже. Отметим, на домашнем рынке стоимость стандартной Hyundai Avante N на сегодняшний день составляет 33 560 000 вон (эквивалентно примерно 2,09 млн рублей по текущему курсу).

На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
1 / 4
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
2 / 4
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
3 / 4
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
На фото: салон Hyundai Elantra N Monochrome
4 / 4

Продажи нового «восьмого» Hyundai Avante на корейском рынке уже идут. Напомним, стартовая стоимость бензиновой версии стандартного нового седана равна 23 980 000 вон (около 1,5 млн рублей), тогда как за гибридный вариант здесь просят не менее 30 420 000 вон (около 1,9 млн рублей).

седан авторынок ДВС новинки Hyundai Hyundai Elantra
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
20.10.2026 20:47
Ingush

Версия с механикой с педалью сцепления?

21.10.2026 10:18
nazarov66-r@mail.ru

Год назад, друг такую из Кореи себе заказал.
Внутренне оснащение и внешний вид, просто Феррари.
Едет, я бы и не сказал, что прям быстро.

Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Промывка двигателя перед заменой масла: когда она уместна, а когда лучше не рисковать Моторное масло выполняет три задачи: смазывает трущиеся детали, охлаждает и удерживает загрязнения, возникающие в ходе работы двигателя. В процессе эксплуатации оно окисляется, накапливает в... 10927 0 3 21.10.2026
Статьи / Путешествия Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России Земля под ногами дрожит. Низкая вибрация идет от десятков дизельных двигателей, работающих без остановки. Воздух густой, он пахнет соляркой и угольной пылью. Только что мы миновали десятки с... 1358 0 0 21.10.2026
Статьи / Шины и диски Как пережить зиму без шипов: длительный тест Cordiant Winter Drive 2 Прошлая зима явно готовилась к экзамену на звание самой русской. Центральные регионы заваливало снегом с упорством человека, который заметает следы, сугробы росли быстрее цен на бензин, а до... 2207 0 0 21.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53201 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 16719 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 11729 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
11 Бедные, но гордые: о чём говорит статистика продаж новых автомобилей в...
7 Новый Tesla Roadster превратился в летающее зубило, и это всё ещё прот...
7 Новый дизельный внедорожник Mitsubishi Pajero: продажи начались
Новые комментарии
Change privacy settings