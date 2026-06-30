Седан Hyundai Elantra нового поколения с крутым дизайном показали живьём

Дебютным рынком для свежей четырехдверки Hyundai станет Корея, там продажи стартуют в третьем квартале. На родине марки модель предложат с двухлитровым атмосферником или в виде «простого» гибрида.

Мировая премьера седана Hyundai нового, восьмого по счету поколения состоялась на прошлой неделе в рамках домашнего автосалона в Пусане. Напомним, на родине компании модель зовется Avante, а на остальных рынках она известна как Elantra. Так вот теперь производитель выложил в Сеть видео с презентации новинки, благодаря которому можно в деталях рассмотреть «живые» машины.

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В новом поколении четырехдверка Hyundai Elantra/Avante получила крутой дизайн экстерьера – внешность оформлена в том же в угловатом стиле, что и у адресованного пока только Китаю Hyundai Ioniq V. На кузове глобального седана имеется множество граней, у Элантры также появились мускулистые бока, полускрытые ручки дверей, а за задними стойками есть дополнительные окошки.

Головную оптику сделали двухэтажной: сверху расположены светодиодные горизонтальные полоски и примыкающие к ним скошенные диодные же секции, ниже идут блоки основных фар, между которыми вдобавок имеется «прорезь». Прямоугольная радиаторная решетка встроена в нижнюю часть бампера. Задние фонари тоже сделали в виде светодиодных полосок. На крышке багажника есть «хвост».

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Длина адресованного Корее седана новой генерации составляет 4765 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2750 мм. Для сравнения, габариты предыдущей локальной модели: 4710/1825/1420 мм, расстояние между осями – 2720 мм.

В салоне новой Elantra вместо табло установили раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, причем первый дисплей почти вплотную придвинут к лобовому стеклу. Мультимедиа Pleos Connect – на базе искусственного интеллекта, как у свежего флагманского седана Hyundai Grandeur. Ее планшет в зависимости от комплектации может быть диагональю 12,9 или 14,6 дюйма. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. На центральном тоннеле находят две площадки для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники.

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В списке оборудования еще заявлены: система дистанционной парковки, десять подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль «на основе навигации», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Также имеется система Memory Reversing Assist (MRA), которая «автоматически управляет рулевым управлением при движении задним ходом, запоминая траекторию движения автомобиля».

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В Корее «восьмой» седан Hyundai Avante предложат с новым для этой страны бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 149 л.с., этот двигатель пришел на смену атмосферному же мотору 1.6 (120 л.с.). Двухлитровый движок работает в паре с вариатором. На домашнем рынке по-прежнему будет доступен и «простой» гибрид HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Установка гибридной версии все так же включает мотор 1.6. По предварительным данным, как и предыдущий седан Avante Hybrid, новый гибрид тоже имеет шестиступенчатый робот. При этом известно, что суммарная отдача системы электрифицированной модели выросла со 141 до 157 л.с.



На родине продажи четырехдверки новой генерации стартуют в третьем квартале. Сроки премьеры мировой» свежей Hyundai Elantra пока не озвучены.