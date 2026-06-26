Седан Hyundai Elantra кардинально сменил имидж в новом поколении

Четырехдверка корейской марки получила «острый» дизайн экстерьера, а в салоне вместо табло установили раздельные экраны. На родине Hyundai «традиционную» модель предложат с новым двухлитровым атмосферником, также по-прежнему можно будет выбрать «простой» гибрид.

На автосалоне в корейском Пусане компания Hyundai представила седан Avante нового, восьмого по счету поколения. Такое имя на родине носит модель, которая в других странах зовется Elantra. Предыдущая четырехдверка, напомним, в строю с 2020 года, рестайлинг «седьмой» Avante/Elantra провели в 2023-м.

Седан кардинально сменил имидж. В Hyundai отметили, что новый дизайн «основан на концепции Art of Steel» («искусство стали»). А вообще, внешность Elantra оформлена в том же угловатом стиле, что и у дебютировавшего ранее в Китае Ioniq V.

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Особенности экстерьера новой Hyundai Elantra – обилие «прямых» линий на кузове и мускулистые бока. Седан получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены диодные горизонтальные полоски и примыкающие к ним скошенные секции, ниже идут блоки основных фар. Прямоугольная радиаторная решетка интегрирована в нижнюю часть бампера, чуть выше имеется «прорезь». Задние фонари тоже сделали в виде светодиодных полосок. В задних стойках появились дополнительные окошки. Наконец, модели достались полускрытые ручки дверей.

В новом поколении седан Hyundai Elantra/Avante подрос. Длина равна 4765 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2750 мм. Для сравнения, габариты предыдущей четырехдверки для корейского рынка: 4710/1825/1420 мм, расстояние между осями – 2720 мм.

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Интерьер тоже полностью перекроили. Тут новые передняя панель, руль, центральный тоннель и карты дверей. Вместо табло установлены раздельные узкий приборный экран и крупный планшет мультимедийной системы (12,9 или 14,6 дюйма, в зависимости от комплектации), причем первый дисплей почти вплотную придвинут к стеклу. За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок. Мультимедиа – Pleos Connect на базе искусственного интеллекта, как у свежего флагманского седана Hyundai Grandeur.

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В списке оборудования новой Elantra также заявлены: десять подушек безопасности, камеры кругового обзора, система дистанционной парковки, адаптивный круиз-контроль «на основе навигации», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. Еще есть система Memory Reversing Assist (MRA), которая «автоматически управляет рулевым управлением при движении задним ходом, запоминая траекторию движения автомобиля».

На родине седан по-прежнему будет доступен как только с ДВС, так и в виде «простого» гибрида, то есть без возможности зарядки от электросети. «Традиционная» четырехдверка теперь оснащается бензиновым атмосферником 2.0 мощностью 149 л.с., этот двигатель пришел на смену атмосферному же мотору 1.6 (120 л.с.). Двухлитровый движок сочетается с вариатором. Установка гибридной версии все так же включает мотор 1.6, но суммарная отдача системы выросла со 141 до 157 л.с.

Уходящий седан Hyundai Avante для Кореи, он же Hyundai Elantra седьмого поколения на глобальном рынке 1 / 5 Уходящий седан Hyundai Avante для Кореи, он же Hyundai Elantra седьмого поколения на глобальном рынке 2 / 5 Уходящий седан Hyundai Avante для Кореи, он же Hyundai Elantra седьмого поколения на глобальном рынке 3 / 5 Уходящий седан Hyundai Avante для Кореи, он же Hyundai Elantra седьмого поколения на глобальном рынке 4 / 5 Уходящий седан Hyundai Avante для Кореи, он же Hyundai Elantra седьмого поколения на глобальном рынке 5 / 5

В Корее продажи седана Hyundai Avante восьмого поколения стартуют в третьем квартале. Возможно, к тому времени на родине представят «оспортивленную» версию N Line и «горячий» вариант N. А вот сроки премьеры глобальной новой Hyundai Elantra пока не озвучены.