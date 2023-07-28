Обновлённые Hyundai Elantra N и N Line: сначала в Южной Корее, далее везде

Текущее, седьмое по счёту поколение компактного седана Hyundai Elantra выпускается с 2020 года, в родной Южной Корее эта модель носит имя Avante, в Австралии и Новой Зеландии — i30 Sedan. Минувшей весной «седьмая» Elantra пережила рестайлинг, но тогда были представлены только «дежурные» версии, а на этой неделе в Южной Корее дебютировали рестайлинговые спортивные Elantra N и N Line. Справедливости ради отметим, что внешность обновлённой Elantra N была рассекречена ещё в апреле на Шанахайском автосалоне, но тогда не было никаких технических подробностей, а теперь они есть.

Hyundai Elantra N 1 / 2 Hyundai Elantra N 2 / 2

По части облика Elantra N после рестайлинга при взгляде спереди стала чуть менее агрессивной из-за более узких фар и слегка упрощённой формы бампера. Форма заднего бампера принципиально не изменилась, но площадь чёрной секции стала больше. Дизайн задних фонарей прежний. К характерным особенностям Elantra N относятся декоративные вставки красного цвета, углепластиковые корпуса зеркал, углепластиковое антикрыло на крышке багажника, углепластиковые кожухи выхлопных патрубков и 19-дюймовые колёсные диски особого дизайна.



Hyundai Elantra N 1 / 5 Hyundai Elantra N 2 / 5 Hyundai Elantra N 3 / 5 Hyundai Elantra N 4 / 5 Hyundai Elantra N 5 / 5

Кузов Elantra N снабжён усилителями за задним сиденьем и в районе крепления стоек передней подвески, сама подвеска имеет особые, спортивные настройки, а колёса оснащены более мощными, чем у других версий, дисковыми тормозами. Двигатель прежний — бензиновая «турбочетверка» 2.0 T-GDI (280 л.с., 392 Нм), коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» DCT (в двумя сцеплениями) либо 6-ступенчатая «механика». Ведущие колёса — передние, между ними установлен самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением.



Hyundai Elantra N 1 / 5 Hyundai Elantra N 2 / 5 Hyundai Elantra N 3 / 5 Hyundai Elantra N 4 / 5 Hyundai Elantra N 5 / 5

Все специально разработанные для Elantra N спортивные электронные надстройки сохранились, в том числе N Green Shift (NGS) — она активируется красной кнопкой на руле и позволяет на 20 с поднять давления наддува, чтобы увеличить мощность двигателя до 290 л.с. Динамические характеристики обновлённой Elantra N не опубликованы, дорестайлинговая набирает первую «сотню» за 5,7 с, максимальная скорость — 250 км/ч.



Hyundai Elantra N 1 / 6 Hyundai Elantra N 2 / 6 Hyundai Elantra N 3 / 6 Hyundai Elantra N 4 / 6 Hyundai Elantra N 5 / 6 Hyundai Elantra N 6 / 6

Заметных изменений в салоне Elantra N нет: здесь установлены спортивные передние кресла с интегральными подголовниками, руль с дополнительными N-клавишами обит алькантарой, на центральном тоннеле — честный «ручник», а не кнопка активации электропривода, как у других версий, электронный щиток приборов имеет уникальную графику. Цены на обновлённую Elantra N в Южной Корее начинаются от 33 520 000 вон (2,36 млн рублей в переводе по текущему курсу).



Hyundai Elantra N Line 1 / 2 Hyundai Elantra N Line 2 / 2

«Подогретая» Elantra N Line имеет куда менее агрессивный по сравнению с Elantra N дизайн передка и кормы, 18-дюймовые колёса вместо 19-дюймовых и стандартные тормоза (более мощные предлагаются за доплату). Основной для Elantra N Line бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (204 л.с., 265 Нм) теперь предлагается только в паре 7-ступенчатым «автоматом» DCT, «механику» убрали из гаммы из-за низкого спроса. Зато в Южной Корее Elantra N Line теперь доступна в сочетании с гибридной силовой установкой на базе 1,6-литрового бензинового «атмосферника», её максимальная мощность — 141 л.с. Минимальная цена обновлённой Elantra N Line в Южной Корее составляет 23 920 000 вон (1,69 млн рублей).

