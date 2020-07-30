У Польши снова будет свой автопром — встречаем марку Izera

Новая марка названа в честь Йизерских гор на границе Польши и Чехии, выпускать она будет, разумеется, электромобили. На этой неделе в Варшаве были представлены две первые модели — компактные хэтчбек и кроссовер. Их производство начнётся в 2023 году.

Во времена соцлагеря у Польши была собственная довольно мощная автомобильная промышленность, но в XXI веке её полностью поглотил «западный капитал», и теперь Польша лишь собирает автомобили зарубежных марок — автоконцерны привлекает в этой стране дешёвая рабочая сила.

Izera — попытка возродить, а точнее заново создать национальный автопром. Марка принадлежит контролируемому государством совместному предприятию ElectroMobility Poland, основанному в 2016 году энергетическими компаниями PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA.



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Полностью самобытной продукции, однако, не будет — выпустить без кооперации массовый автомобиль сегодня невозможно. Так известно, что платформа для первых моделей Izera будет куплена у одной из ведущих автомобильных компаний, имя которой пока не называется. Возможно речь идёт о «тележке» MEB концерна Volkswagen либо новейшей платформе eVMP от Groupe PSA, первые модели на которой увидят свет как раз в 2023 году.



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Дизайном польских новинок занималась итальянская студия Torino Design, а за конструкторскую часть отвечает германо-швейцарская компания EDAG Engineering. О технике пока практически ничего неизвестно, кроме того, что до 100 км/ч электромобили Izera смогут разгоняться менее чем за 8 с, а запас хода на одной зарядке составит 400 км по циклу WLTP.



Собственных имён у хэтчбека и кроссовера Izera пока нет. В их облике нет ничего особенно запоминающегося — такие же машины вполне могли появиться у любой китайской марки, а вот интерьер своей скромностью и практичностью отражает ценности массового европейского потребителя. Салон Izera не поражает размером мультимедийных экранов и роскошью отделки, зато имеет много мест для мелочей, крючки для сумок, откидные столики для задних пассажиров, многоуровневый пол багажника — в общем, эдакая Skoda по-польски. Цена, вероятно, тоже будет на уровне автомобилей Skoda.



Добавим, что в конце прошлого года Турция представила свою новую национальную автомобильную марку TOGG. Она тоже планирует начать выпуск массовых электромобилей, но на год раньше, чем поляки — в 2022 году.

